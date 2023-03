Suzume (Khóa chặt cửa nào Suzume) được đánh giá là siêu phẩm vượt trội nhất năm của điện ảnh Nhật Bản. Ngay từ lúc ra mắt, Suzume đã nhận về cơn mưa lời khen của cả khán giả trong lẫn ngoài nước, đạt điểm đánh giá cao chót vót và trở thành một trong những cái tên phủ sóng trên toàn đất Nhật.

Phim kể câu chuyện về Suzume, cô nữ sinh 17 tuổi đang sống tại Kyushu. Cô tình cờ gặp gỡ Sota, một sinh viên năm cuối với mơ ước trở thành giáo viên, đang trên chuyến hành trình tìm kiếm những cánh cửa. Đi theo Sota đến một khu du lịch, Suzume tìm thấy một cánh cửa cũ giống như bị bỏ lại trong đống đổ nát. Sau khi Suzume tình cờ mở cánh cửa, không lâu sau đó, trên khắp Nhật Bản cũng lần lượt mở ra những cánh cửa kỳ lạ, đem đến tai họa từ thế giới phía bên kia. Cô nữ sinh Suzume quyết định bắt đầu hành trình đi khắp Nhật Bản để đóng lại tất cả những cánh cửa, bảo vệ thế giới bình yên. Dẫu chặng đường vô vàn hiểm nguy, Suzume vẫn tiếp tục hướng về phía trước.

Suzume ra rạp Nhật từ ngày 11/11/2022. Ngay trong tuần khởi chiếu đầu tiên, phim đã thu hút hơn 1,3 triệu khán giả tới rạp, thu về xấp xỉ 1,9 tỷ Yên doanh thu. Sau 7 tuần, Suzume chính thức vượt mốc doanh thu 10 tỷ Yên - một mốc doanh thu quan trọng tại phòng vé Nhật Bản.

Đặc biệt, cùng với The First Slam Dunk, Suzume đã đánh bại bom tấn Hollywood Avatar: The Way of Water trên sân nhà, ngay trong tuần khởi chiếu của bộ phim. Duy nhất tại thị trường Nhật Bản, siêu phẩm của đạo diễn James Cameron phải đứng ở vị trí thứ ba, dưới hai phim hoạt hình đã ra mắt từ trước đó. Điều này đã khiến rất nhiều hãng tin trên thế giới tỏ ra ngạc nhiên và đồng thời phải công nhận sức hút mạnh của các tác phẩm anime. Nhiều trang tin quốc tế đưa tin, dường như Nhật Bản là thị trường duy nhất Avatar: The Way of Water phải chịu lép vế đến vậy.

Tính đến ngày 5/3/2023, Suzume đã thu về 14,4 tỷ Yên, lọt top 3 anime có doanh thu cao nhất 2022, đứng vị trí thứ 9 trong danh sách các anime có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Nhật và đứng thứ 15 trong top các phim điện ảnh có doanh thu cao nhất mọi thời đại của phòng vé Nhật Bản.

Suzume còn nhận về các đề cử cho Anime xuất sắc nhất tại các giải thưởng Hochi Film Awards lần thứ 47; Mainichi Film Contest lần thứ 77; nhận đề cử của Viện Hàn lâm Điện ảnh Nhật Bản cho hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc và Âm nhạc xuất sắc nhất đồng thời lọt vào danh sách tranh giải tại LHP Berlin, trở thành phim hoạt hình thứ hai đạt được thành tích này kể từ sau siêu phẩm Spirited Away từng gây tiếng vang năm 2001. Sau buổi công chiếu tại liên hoan phim, Suzume nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình cũng như khán giả quốc tế.

Hiện tại, Suzume vẫn đang trụ rạp ấn tượng sau 15 tuần khởi chiếu, khi vẫn thành công duy trì vị trí trong top 10 tại phòng vé, hút hơn 10 triệu khán giả đến rạp. Trên bảng vàng những phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Nhật Bản, Suzume đang bám rất sát top 15. Tính riêng các phim anime, Suzume đang đứng thứ 10. Tác phẩm này sẽ chính thức ra mắt khán giả Việt từ 10/3.