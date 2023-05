Ngày 22/5, phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an tỉnh Quảng Nam), vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai người liên quan đến việc chuyển hướng cuộc gọi đến đường dây nóng của Bộ Công an sai quy định.

Theo đó, thời gian qua, đường dây nóng Bộ Công an tiếp nhận nhiều cuộc gọi từ các tổ chức tài chính, các ứng dụng vay tiền thúc ép trả nợ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến an ninh quốc gia.

Ông V. và bà D. tại cơ quan chức năng. Ảnh: CACC.

Lực lượng chức năng đã vào cuộc, phát hiện ông N.T.V. (27 tuổi, trú tại xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và bà T.T.D. (33 tuổi, trú tại xã Đại Thanh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) là hai người thực hiện chuyển hướng cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông V. và bà D. khai đã vay nợ qua ứng dụng vay tiền online trên điện thoại.

Vì nhân viên cho vay qua ứng dụng liên tục gọi điện cho cá nhân và người thân trong gia đình để thúc ép trả nợ, nên hai người này đã chuyển hướng cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an để không còn bị làm phiền.

Hành vi của ông V. bà D. đã vi phạm về việc “thu thập, sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật”.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.T.V, bà T.T.D. mỗi người 5,5 triệu đồng.