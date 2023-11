Cushman & Wakefield vừa công bố báo cáo thị trường bán lẻ và bảng xếp hạng những tuyến phố có giá thuê mặt bằng bán lẻ thuộc hạng đắt đỏ nhất thế giới.

Theo bảng xếp hạng những tuyến phố có giá thuê mặt bằng bán lẻ đắt đỏ nhất thế giới năm 2023 của Cushman & Wakefield, đường Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM xếp thứ 13/49 với giá thuê 390 USD/feet vuông/năm (1 feet vuông tương đương 0,092m2), tăng 17% so với năm 2022. Tại bảng xếp hạng năm 2022, đường Đồng khởi xếp hạng thứ 14.

Bên cạnh đó, phố Tràng Tiền, TP.Hà Nội đứng thứ 17 trong danh sách 51 tuyến phố có giá thuê mặt bằng bán lẻ cao nhất tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương giai đoạn 2022 – 2023. Giá cho thuê mặt bằng tại phố Tràng Tiền ở mức 334 USD/feet vuông/năm, tăng 20%. Năm ngoái, phố Tràng Tiền xếp hạng thứ 20.

Việt Nam có hai tuyến phố có giá cho thuê mặt bằng bán lẻ thuộc hạng đắt đỏ nhất thế giới. (Ảnh: Hoàng Hà)

Sau đại dịch Covid-19, nghiên cứu của Cushman & Wakefield cho thấy, thị trường cho thuê mặt bằng bán lẻ tại những vị trí đắc địa trên thế giới hầu hết ghi nhận có sự tăng trưởng.

So với năm ngoái, giá thuê mặt bằng bán lẻ năm 2023 tăng trung bình 4,8%. Trong khi đó, mức tăng của năm trước là 3,7%.

Đại lộ Upper Fifth ở New York, Mỹ vẫn đứng đầu danh sách những nơi có giá thuê mặt bằng bán lẻ đắt đỏ nhất thế giới. Một số nơi khác ở Mỹ cũng thuộc nhóm đầu của danh sách này như đại lộ Madision và Soho ở New York, Redeo Drive ở Beverly hay đại lộ Kalakaua ở Honolulu.

Theo Cushman & Wakefield, nếu xét theo khu vực, năm 2023, giá thuê mặt bằng bán lẻ của khu vực châu Á – Thái Bình Dương tăng mạnh nhất với 5,3%. Quý III/2023, giá thuê mặt bằng bán lẻ khu vực châu Âu tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Giá thuê mặt bằng bán lẻ khu vực châu Âu trong năm 2023 tăng dao động từ 3% đến 6%. Cá biệt, tại Istabul, Thổ Nhĩ Kỳ, giá thuê tăng 120% so với năm ngoái do tình trạng lạm phát chưa được kiểm soát.

Trong khi đó, mức tăng giá thuê mặt bằng bán lẻ tại Mỹ đã chậm lại. Nếu như năm ngoái ghi nhận mức tăng 17% thì năm nay chỉ tăng 3,2%.