Sáng 25/12, Sở TT&TT thành phố Hải Phòng phối hợp với UBND quận Ngô Quyền và Công ty CP Bkav tổ chức chương trình Hội nghị khai mạc Diễn tập thực chiến thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023.

Hội nghị khai mạc Diễn tập thực chiến thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 tại Hải Phòng. Ảnh: thanhphohaiphong.gov.vn

Tham dự hội nghị có ông Lê Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở TT&TT; đại diện lãnh đạo UBND quận Ngô Quyền, Công ty BKAV, Công an thành phố, Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Lãnh đạo các Sở, ban, ngành; lãnh đạo UBND các quận, huyện.

Qua diễn tập thực chiến, các thành viên đội ứng cứu và xử lý sự cố sẽ được tham gia tập huấn các kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin mạng như hướng dẫn thực hành sử dụng một số công cụ tấn công; hướng dẫn quy trình ứng cứu xử lý sự cố và thực hành một số tình huống mất an toàn thông tin.

Các đội tấn công trong diễn tập thực chiến. Ảnh: thanhphohaiphong.gov.vn

Diễn tập thực chiến sẽ diễn ra từ ngày 25-27/12/2023. Các đội tấn công và phòng thủ sẽ có cơ hội phát huy các kỹ năng tấn công và đưa đội ứng cứu vào trạng thái luôn thường trực, sẵn sàng xử lý sự cố như các cuộc tấn công trên thực tế.

Theo Phó Giám đốc Sở TT&TT Hải Phòng Lê Văn Kiên, đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng thành phố là lực lượng nòng cốt trong đội ngũ đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin của toàn thành phố, lực lượng này góp phần quan trọng trong quá trình chuyển đổi số.

Trước đó, vào đầu tháng 11/2023, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng cũng tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng số, an toàn thông tin trong chuyển đổi số, kinh tế số cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Tại lớp tập huấn này, Tiến sĩ Vũ Xuân Nam và Tiến sĩ Bùi Ngọc Tuấn, Giảng viên Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông trình bày và chia sẻ một số nội dung về An toàn thông tin; nguyên tắc cơ bản của công nghệ Internet; các mối đe dọa và tấn công Internet phổ biến; bảo mật duyệt Web và liên lạc Email; giao dịch trực tuyến an toàn và thương mại điện tử; bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư; an ninh mạng không dây; bảo mật thiết bị di động; an ninh mạng xã hội; ứng phó và phục hồi sau sự cố; các xu hướng mới nổi trong bảo mật Internet; các khía cạnh đạo đức và pháp lý của bảo mật thông tin...