Theo báo cáo của UBND TP Hải Phòng, nhiều doanh nghiệp lớn như: Tập đoàn điện tử LG, Fuji Xerox, Haengsung Electronics, VinGroup... hoạt động trong lĩnh vực ICT, kinh tế số hiệu quả đã có nhiều đóng góp vào phát triển kinh tế của thành phố. 6 tháng đầu năm 2024 đã thu hút thêm khoảng 1,5 tỷ USD đầu tư.

Trên địa bàn thành phố hiện có gần 1.000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động; gần 9.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số (đạt hơn 40%).

Thời gian qua, Hải Phòng đã đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, số trạm phát sóng 4G mới được xây dựng tăng 6% so với cuối năm 2023; vùng phủ 4G đạt khoảng 95%, nâng tốc độ tải khoảng 16% so với cuối năm 2023, cao hơn 62% so với yêu cầu tối thiểu của Bộ TTTT….

Để thúc đẩy các ngành mũi nhọn là cảng biển và công nghiệp, Thành phố đã phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông triển khai 5G tại các cảng Tân Vũ, Đình Vũ để thí điểm xây dựng cảng thông minh và triển khai thành công mạng 5G dùng riêng cho nhà máy thông minh đầu tiên trên toàn quốc tại công ty Pegatron (Khu công nghiệp DEEP C II).

Hải Phòng có hệ thống cảng biển lớn nhất khu vực miền Bắc, đứng thứ 2 toàn quốc. Do đó TP Hải Phòng đặc biệt quan tâm đến số hoá ngành kinh tế cảng biển.

Ảnh: Trọng Tùng

Kết quả, 100% các cảng tại Hải Phòng đã có hệ thống quản lý cảng TOS, khoảng >40% số cảng đã ứng dụng các nền tảng cảng biển số với nhiều ưu việt như triển khai nhanh (2-4 tuần cho 1 cảng thay vì 16-18 tháng), chi phí chỉ 10-20% so với các sản phẩm cùng loại từ nước ngoài, nâng năng lực đón tàu của hệ thống cẩu tăng khoảng 50%, khả năng giải phóng hàng hóa tại bãi tăng 30%, các thủ tục hành chính, dịch vụ cảng giảm mạnh từ 6-8h với 12 điểm chạm xuống chỉ còn 3 phút với 2 điểm chạm.

Bên cạnh việc chuyển đổi số tại từng cảng, hiện nay, thành phố đã giao Sở Công thương nghiên cứu triển khai nền tảng chuyển đổi số liên ngành lĩnh vực logistics nhằm liên kết các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, chia sẻ dữ liệu nhằm tăng khả năng chuyển đổi số nhanh hơn nữa lĩnh vực này.

Năm 2023, Hải Phòng đứng thứ 5/63 tỉnh thành về chỉ số phát triển thương mại điện tử. 6 tháng đầu năm 2024, thanh toán không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng ước đạt 27.212 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ năm 2023.

24/25 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã phối hợp với các Ngân hàng trên địa bàn thành phố triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt bằng thiết bị POS và QR-CODE.

100% các Trạm Y tế, Trung tâm Y tế quận, huyện đã được tập huấn phần mềm quản lý y tế cơ sở, phần mềm quản lý An toàn thực phẩm và đang thực hiện triển khai.

100% các cơ sở khám, chữa bệnh đã kết nối liên thông Giấy khám sức khỏe lái xe, Giấy chứng sinh, Giấy báo tử lên Cổng Giám định Bảo hiểm y tế phục vụ cho triển khai Đề án 06/CP.

Đến tháng 4/2024, cơ bản các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đã triển khai 100% các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt với các mức độ khác nhau.