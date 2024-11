Một góc huyện Thủy Nguyên. Ảnh: Trọng Tùng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của 21 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó bao gồm Hải Phòng.

Nghị quyết được ban hành chính thức đưa huyện Thủy Nguyên trở thành thành phố trực thuộc TP. Hải Phòng. Mô hình này hiện nay mới chỉ đang có tại TP.HCM khi TP. Thủ Đức là thành phố trực thuộc thành phố.

Theo đó, sẽ nhập 1 phần diện tích tự nhiên phường Đông Hải 1 (quận Hải An) và xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên và chính thức thành lập TP. Thủy Nguyên.

Sau thành lập, thành phố Thủy Nguyên có diện tích là 269,10 km2 và quy mô dân số là 397.570 người. Các xã, thị trấn của thành phố Thủy Nguyên phần lớn được thành lập lại thành phường. Sau khi sắp xếp, thành phố Thủy Nguyên có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 phường và 4 xã: Bạch Đằng, Liên Xuân, Ninh Sơn, Quang Trung.

Cũng tại Nghị quyết 1232, huyện An Dương sẽ trở thành quận An Dương. Theo đó, Quốc hội đồng ý để thành lập quận An Dương trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 78,96 km2 và quy mô dân số là 171.227 người của huyện An Dương

Quận An Dương bao gồm 10 phường: An Đồng, An Hải, An Hòa, Đồng Thái, Hồng Phong, Hồng Thái, Lê Lợi, Lê Thiện, Nam Sơn và Tân Tiến. Quận An Dương giáp các quận Hồng Bàng, Kiến An, Lê Chân, huyện An Lão và tỉnh Hải Dương.

Cùng với đó, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP. Hải Phòng, cụ thể: Huyện Tiên Lãng sau khi sắp xếp có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 18 xã và 1 thị trấn.

Huyện Vĩnh Bảo, sau khi sắp xếp có 20 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 xã và 1 thị trấn.

Huyện Kiến Thụy, sau sắp xếp có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 1 thị trấn.

Quận Ngô Quyền, sau sắp xếp có 8 phường; quận Lê Chân, có 7 phường; quận Kiến An có 7 phường.

Trọng Tùng