Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an TP.Hải Phòng trao quyết định cho các cán bộ Quận uỷ Lê Chân. Ảnh: Hoàng Tùng

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Quận ủy Lê Chân.

Năm 2024, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân đã được Quận ủy, các cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng; đã thực hiện hoàn thành và vượt 20/20 chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quận ủy về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 đề ra, trong đó đạt và vượt 5/5 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng.

Quang cảnh Hội nghị

Thành lập 4/4 chi bộ, đạt 100%; kết nạp 29/26 đảng viên, đạt 111,5%. Kết nạp 233/230 đảng viên, bằng 101%. Ban hành và triển khai đến các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính phường giai đoạn 2023 - 2025 đảm bảo theo các quy định của Trung ương, chỉ đạo của thành phố. Tập trung cao công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Lê Chân báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Tùng

Báo cáo của quận Lê Chân cũng cho biết, tình hình kinh tế của Quận tiếp tục ổn định và phát triển. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 20/20 chỉ tiêu UBND thành phố giao, 15/15 chỉ tiêu Quận ủy giao, 21/21 chỉ tiêu do HĐND quận giao. Các chỉ tiêu kinh tế đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận ước đạt 1.947,272 tỷ đồng, bằng 184%; thu ngoài quốc doanh đạt 182,4% kế hoạch thành phố giao.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 453,4 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, tăng 3,3% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 36.694,6 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, tăng 0,9% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 5.542 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; tăng 11,5% so với cùng kỳ. Tập trung giải ngân vốn đầu tư công, ước thực hiện năm 2024 nguồn phân cấp là 150,14 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98,9% kế hoạch thành phố giao. Giải ngân nguồn vốn đầu tư công do thành phố bố trí cho các dự án thành phố là 168,540 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100%.

Bà Trần Thu Hương, Bí thư quận ủy Lê Chân. Ảnh: Hoàng Tùng

Với chủ đề của năm là “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách - Quản lý đất đai, đô thị - Thực hiện Chuyển đổi số”, quận Lê Chân đã tích cực triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đánh giá cao những kết quả quận Lê Chân đạt được trong năm 2024; Quận ủy, HĐND, UBND quận tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ về tư duy và hành động, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, khắc phục khó khăn, thách thức, thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

Để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu đề ra của năm 2025, quận Lê Chân cần tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy và các cấp ủy cơ sở; củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể; tiếp tục thống nhất về tư tưởng, chính trị trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của quận; tổ chức thành công Đại hội tại các tổ chức cơ sở đảng, Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gắn với tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính trị theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; rà soát các dự án chậm tiến độ trên địa bàn để có giải pháp tháo gỡ; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ ưu đãi đối với các đối tượng chính sách xã hội; duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, đảm bảo phòng cháy chữa cháy...

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Lê Chân cũng cho ý kiến về: Chủ đề năm 2025; chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025 của quận; công tác chuẩn bị thực hiện các nhiệm vụ về kinh tế - xã hội năm 2025; kết quả điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; công tác tài chính Đảng…

Hoàng Tùng