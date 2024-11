Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của TP. Hải Phòng giai đoạn 2023 - 2025. Trong đó, điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 xã Đại Bản, An Hồng, An Hưng thuộc huyện An Dương để nhập vào quận Hồng Bàng.

Trung tâm hành chính công quận Hồng Bàng. Ảnh: Thu Hằng

Sau sắp xếp, thành phố thành lập 3 phường An Hồng, An Hưng, Đại Bản trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 xã An Hồng, An Hưng, Đại Bản. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Hạ Lý và phường Trại Chuối vào phường Thượng Lý.

Sau khi điều chỉnh, quận Hồng Bàng sẽ có 10 phường, gồm: An Hồng, An Hưng, Đại Bản, Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương, Minh Khai, Phan Bội Châu, Quán Toan, Sở Dầu và Thượng Lý.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.

Ảnh: Trọng Tùng

Nhìn từ định hướng phát triển không gian đô thị của Hải Phòng, việc điều chỉnh địa giới để mở rộng quận Hồng Bàng phù hợp với định hướng phát triển đô thị của toàn thành phố. Theo Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định việc “nghiên cứu, mở rộng không gian đô thị” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

Điều chỉnh này sẽ giúp không gian phát triển của quận được mở rộng, giảm áp lực về cơ sở hạ tầng cũng như mật độ dân số lên khu vực nội thị hiện hữu; tạo tiền đề phát triển Hồng Bàng thành đô thị thương mại, dịch vụ xanh, văn minh, hiện đại; giữ vững vị thế, vai trò quận đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại, là trọng điểm kinh tế biển của cả nước.

Trọng Tùng