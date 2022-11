Chiều nay (17/11), UBND thành phố Hải Phòng tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải.

Công trình có tổng chiều dài 12.769m, với tổng mức đầu tư 2.284 tỷ đồng. Đây sẽ là đê bao biển mang dấu ấn lịch sử, gắn liền với sự phát triển của thành phố cảng.

Các đại biểu ấn nút khởi công. Ảnh: CTV

Tuyến đê khi đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo an toàn cho khoảng 2.000ha đất của KCN phía Nam bán đảo Đình Vũ; góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo việc làm cho hơn 100.000 lao động, đảm bảo an toàn cho toàn bộ bờ biển phía Nam của bán đảo Đình Vũ.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc phòng chống lụt, bão, nước biển dâng, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản, các công trình của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước kinh doanh, hoạt động tại bán đảo Đình Vũ.

Đê bao này còn tạo điều kiện phát triển bền vững Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải về lâu dài.

Toàn cảnh KCN và hạ tầng cảng biển mà đê bao tới đây thực hiện chức năng bao vệ. Ảnh: CTV

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung các nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn, phấn đấu khánh thành công trình vào dịp 2/9/2025.

Quận Hải An phối hợp với Chủ đầu tư tạo điều kiện tối đa để nhà thầu thi công, hoàn thành đúng thời hạn, thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn giao thông trong suốt thời gian thi công xây dựng.

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải với diện tích hơn 22.000ha, có nhiều tiềm năng, lợi thế kết nối Logistic từ hệ thống cảng biển, cảng hàng không và hệ thống giao thông vô cùng thuận lợi cho các nhà đầu tư.