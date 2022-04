Hai phụ nữ cào cấu, giật tóc nhau tại ủy ban khi hòa giải tranh chấp đất đai

Hôm nay (27/4), ông Hoàng Mạnh Hà - Chủ tịch UBND xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc) xác nhận, sự việc một người phụ nữ bị đánh xảy ra tại trụ sở UBND xã này.

Khoảng 15h chiều qua (26/4), UBND xã Nghi Phong mời 2 người dân là ông Nguyễn Văn Ngọc và ông Nguyễn Văn Báu (anh em trong nhà) lên để giải quyết việc tranh chấp đất đai, quyền thừa kế. Buổi làm việc chưa bắt đầu thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát giữa 2 người phụ nữ.

Chị Nguyễn Thị Mận sau khi xô xát...

... bị thương ở vùng mặt - Ảnh chụp lại từ video clip

Công an xã Nghi Phong vào cuộc xác minh , có sự xô xát giữa bà Bạch Thị Thông (vợ ông Báu) và chị Nguyễn Thị Mận (con gái ông Ngọc), cùng trú tại xóm 8, xã Nghi Phong.

Hậu quả, chị Mận bị thương ở vùng mặt, có máu chảy ra, vùng đầu và vùng lưng cũng bị thương. Công an xã Nghi Phong lập biên bản, ghi nhận hiện trường vụ việc trước sự chứng kiến của những người tham gia.

Quá trình làm việc, tổ công tác giải thích cho chị Nguyễn Thị Mận, bà Bạch Thị Thông nhưng cả 2 người đều không lắng nghe và tiếp tục to tiếng.

Tiếp đến, khi đôi bên đang cãi nhau, có anh Hoàng Công Bình (SN 1982, trú tại xóm 8, xã Nghi Phong) xông vào hội trường chửi bới, đồng thời quay camera ghi âm và ghi hình đưa lên mạng xã hội.

Trụ sở UBND xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc) nơi xảy ra sự việc - Ảnh: CTV

Mặc dù được mọi người giải thích nhưng anh Bình tiếp tục cắt ngang, dùng lời lẽ xúc phạm cơ quan công an và cán bộ UBND xã Nghi Phong. Khi mọi người rời khỏi phòng hội trường, anh Bình tiếp tục hò hét gây mất trật tự tại UBND xã.

Lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, ngay khi nhận thông tin sự việc xảy ra tại UBND xã Nghi Phong, công an huyện đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh.

Quốc Huy