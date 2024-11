Red One: Mật mã đỏ (Red One) là một trong những bom tấn hành động được chờ đợi nhất dịp cuối năm của Hollywood. Tác phẩm được đầu tư tới 250 triệu USD (6.200 tỷ) với sự góp mặt của dàn sao hàng đầu mà chỉ riêng 1 trong số đó đã đủ để "giải cứu phòng vé". Bên cạnh Lucy Liu, Red One: Mật mã đỏ được chờ đợi bởi sự xuất hiện của Chris Evans và Dwayne Johnson (The Rock) - hai tài tử ăn khách và quyến rũ bậc nhất thế giới.

The Rock giành danh hiệu Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh năm 2020 trong khi "Đội trưởng Mỹ" Chris Evans đăng quang năm 2022.

Trong bom tấn Red One: Mật mã đỏ sắp công phá màn ảnh, hai cực phẩm nhan sắc sẽ cùng bắt tay nhau trong phi vụ hot nhất tháng 11. Sau khi Ông già Noel (mật danh: Red One) bị bắt cóc, Trưởng An ninh Bắc Cực (Dwayne Johnson) phải hợp tác với thợ săn tiền thưởng khét tiếng nhất thế giới (Chris Evans) trong một nhiệm vụ kịch tính xuyên lục địa để giải cứu Giáng Sinh.

Dwayne Johnson và Chris Evans trong "Red One: Mật mã đỏ". Ảnh: Warner Bros. Pictures

Red One: Mật mã đỏ có suất chiếu đặc biệt từ 18h ngày 7/11, khởi chiếu tại rạp từ 8/11/2024. Đáng nói, khán giả Việt Nam sẽ được xem bom tấn này sớm hơn thế giới 1 tuần.