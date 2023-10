Ngày 1/10, Công an TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đang tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Phong (18 tuổi, huyện Lai Vung) và Mai Hữu Tài (22 tuổi, ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản”.

Hai nghi phạm Tài và Phong tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0h ngày 29/9, 2 nghi phạm Phong và Tài bám theo người phụ nữ chạy xe máy trên đường Hùng Vương đến tỉnh lộ 853 thuộc xã Tân Phú Đông.

Lợi dụng đường vắng người, 2 đối tượng ép xe, khống chế người phụ nữ, cướp xe máy, điện thoại, dây chuyền cùng số tiền hơn 1 triệu đồng.

Công an TP Sa Đéc triển khai lực lượng truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 18h cùng ngày, Công an TP Sa Đéc phối hợp với Công an TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã bắt giữ Phong. Nghi phạm Tài bị bắt giữ sau đó khi đang lẩn trốn tại TP Sa Đéc.

Tang vật công an thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại cơ quan điều tra, Phong và Tài khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã bàn bạc kế hoạch cùng nhau sử dụng xe máy đi dọc các tuyến đường vắng người, chọn các phụ nữ điều khiển phương tiện một mình để chặn đường cướp tài sản.

Các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp tài sản với thủ đoạn tương tự trên địa bàn TP Sa Đéc.