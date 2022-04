Hai thanh niên chở bạn gái từ TP.HCM xuống Vũng Tàu gây ra 18 vụ cướp giật

Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu hôm nay (16/4) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thanh Phước (18 tuổi) và Trần Thông Thái (21 tuổi, cùng trú TP.HCM) để điều tra về tội Cướp giật tài sản, theo điều 171 BLHS.

Liên quan đến vụ án, còn có hai thiếu nữ là bạn gái của Phước và Thái đang bị Công an TP Vũng Tàu lập hồ sơ, xem xét xử lý.

Bị can Phước (trái) và Thái khi bị bắt. Ảnh: Công an TP Vũng Tàu

Theo điều tra ban đầu, vào đầu tháng 4, Phước và Thái rủ nhau đi xe máy chở bạn gái xuống TP Vũng Tàu chơi và cướp giật dây chuyền.

Khoảng 16h30 tối 1/4, sau khi ăn chơi xong, Thái, Phước nói với H.T.H.Tr. (17 tuổi - bạn gái Thái) và N.T.L.X.H. (17 tuổi - bạn gái Phước, cùng trú TP.HCM) đi xe về trước, còn cả hai đi giật dây chuyền về sau. Sau đó, cả hai lòng vòng quanh các tuyến đường TP Vũng Tàu để thực hiện hành vi, khi về TP.HCM bán vàng chia nhau ăn xài.

Cũng với phương thức trên, ngày 3/4, Thái và Phước về TP Vũng Tàu thực hiện 2 vụ cướp giật dây chuyền tại khu vực giao nhau giữa đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Du, phường 1 và khu vực tượng đài Dầu khí.

Những ngày sau đó, bộ đôi này tiếp tục về TP Vũng Tàu gây ra liên tiếp hàng chục vụ giật dây chuyền khác của người đi đường.

Thái chỉ hiện trường nơi thực hiện một trong hàng loạt vụ cướp giật. Ảnh: Công an TP Vũng Tàu

Trước tình hình trên, Công an TP Vũng Tàu đã trích xuất camera an ninh trên các tuyến đường, bằng biện pháp nghiệp vụ xác định được Thái và Phước là người gây án, nên phối hợp với Công an huyện Củ Chi, TP.HCM vây bắt cả hai tại một phòng trọ ở xã Tân Thạnh Đông.

Tại cơ quan điều tra, Thái và Phước khai nhận đã thực hiện 18 vụ giật dây chuyền trong khoảng 2 tuần, với tổng số tiền bán được hơn 220 triệu đồng. Những lần gây án, cả hai đều thay đổi màu xe để tránh bị công an phát hiện.

Quang Hưng