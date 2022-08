Hai thanh niên giả cảnh sát hình sự bị công an mời làm việc

Ngày 4/8, Công an TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết, vừa mời làm việc đối với Nguyễn Lê Học Thi (20 tuổi, ngụ huyện Tháp Mười) và Nguyễn Triệu Nghĩa (27 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh) để làm rõ hành vi giả danh cảnh sát hình sự.

Hai thanh niên Thi và Nghĩa cùng tang vật. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Trước đó, tối 3/8, người dân báo với Công an phường 1 (TP Cao Lãnh) có hai thanh niên biểu hiện nghi vấn giả danh cảnh sát hình sự, đang kiểm tra hành chính các xe tại một công viên.

Công an thu 2 giấy màu in chữ “Giấy chứng minh công an nhân dân”, hình Thi mặc trang phục Công an nhân dân cấp hàm Đại úy; nhiều vật dụng có liên quan đến công an cùng các tang vật khác.

Tại cơ quan Công an, Thi và Nghĩa thừa nhận hành vi giả danh cảnh sát hình sự. Trong đó, Nguyễn Lê Học Thi khai, các giấy chứng minh công an nhân dân được tải trên mạng rồi in màu ra để sử dụng, ra oai.

Mở rộng điều tra, Công an TP Cao Lãnh còn thu giữ bộ quân phục công an nhân dân cấp hàm Đại úy tại nhà Thi. Công an đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với hai thanh niên nói trên để xử lý theo quy định pháp luật.