Ngày 18/3, Công an tỉnh Phú Yên tạm giữ hình sự Lương Minh Tín và Huỳnh Lương Bằng (đều 27 tuổi, cùng quê Phú Yên) điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Lương Minh Tín sau khi bị bắt. Ảnh: CACC.

Theo điều tra, Lương Minh Tín và Huỳnh Lương Bằng đăng tải thông tin trên Facebook tuyển dụng nhân sự tư vấn bán hàng qua mạng (telesale). Cả hai tìm kiếm thông tin những người sử dụng thẻ tín dụng (Credit Card) thanh toán trực tuyến ở các trung tâm thương mại, siêu thị nhằm tiếp cận để lừa.

Sau đó, hai người này chỉ đạo đồng phạm giả làm nhân viên của một số ngân hàng liên hệ hỗ trợ khách hàng chuyển tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM để rút tiền mặt, hỗ trợ chuyển đổi trả góp… rồi chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng.

Phát hiện sự việc, Công an Phú Yên lập chuyên án, do Đại tá Võ Duy Tuấn (Phó Giám đốc Công an tỉnh) làm trưởng ban. Sau thời gian điều tra, ngày 13/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng nhiều đơn vị liên quan vây ráp, khám xét nơi làm việc của Tín và đồng phạm, thu 5 máy tính để bàn, 13 laptop, trên 10 điện thoại, 2 bộ phát wifi, 12 xe máy các loại, cùng nhiều tang vật liên quan để thực hiện hành vi phạm tội.

Nhiều máy móc, thiết bị nhóm Tín dùng để lừa bị thu giữ. Ảnh: CACC.

Ngày 17/3, biết đồng phạm của mình bị bắt, Huỳnh Lương Bằng tới công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Yên cáo buộc, từ tháng 9/2022 đến giữa tháng 3/2023, nhóm của Bằng đã chiếm đoạt hơn 770 triệu của khoảng 300 người có nhu cầu chuyển tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM để rút tiền mặt.