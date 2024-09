Khuya 3/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với Công an TP Thuận An và Công an TP Tân Uyên khám nghiệm, điều tra nguyên nhân 2 vụ án mạng xảy ra vào tối cùng ngày.

Lực lượng chức năng tiếp cận, khống chế thanh niên sát hại bạn gái rồi cố thủ trong phòng trọ. Ảnh: T.H

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h cùng ngày, một thiếu nữ 16 tuổi đang chơi trong phòng trọ nằm trên đường ĐT746 (phường Uyên Hưng, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Tại đây, giữa thiếu nữ này và bạn trai xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, thanh niên này đã dùng dao đâm gục bạn gái dẫn đến tử vong.

Sau khi sát hại nạn nhân, đối tượng cố thủ trong phòng trọ. Khi lực lượng công an đến hiện trường để xử lý thì đối tượng này xả bình gas châm lửa đốt phòng trọ.

Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng và người dân đã cùng nhau tìm cách dập lửa, khống chế thanh niên đưa ra ngoài trong tình trạng bị thương.

Hiện trường nơi người đàn ông nước ngoài bị đâm tử vong. Ảnh: T.H

Cũng vào thời điểm này, tại phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cũng xảy ra một vụ án mạng khiến một người nước ngoài tử vong.

Theo một số nhân chứng, một thanh niên có biểu hiện say xỉn chạy từ phòng trọ ra đường D19, thuộc khu dân cư Việt - Sing (phường An Phú) rồi bất ngờ lao vào ô tô do một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc điều khiển.

Thấy vậy, tài xế lập tức nhắc nhở thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Nam thanh niên sau đó quay về phòng trọ lấy hung khí đâm gục nạn nhân. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện do vết thương nặng.