Ham tiền thưởng, các con bạc ‘cống nạp’ hàng ngàn tỷ đồng cho ông trùm

Sau nửa ngày xét hỏi, do phát sinh một số tình tiết mới không thể làm rõ tại phiên tòa, cần phải điều tra làm rõ nên TAND TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ đường dây “đánh bạc” , “tổ chức đánh bạc” với số tiền lên tới hơn 30.000 tỷ đồng, do đối tượng người Đài Loan cầm đầu.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi sang du lịch tại Việt Nam, tháng 3/2017, Chiu Hao Cheng (quốc tịch Đài Loan), quay lại Việt Nam lập công ty quảng cáo Allwin, có trụ sở ở quận Thanh Xuân (Hà Nội), rồi tổ chức đánh bạc bằng các hình thức cá cược trên mạng Internet, thông các trang web Fun88., M88., 12bet.... máy chủ của các trang web này được đặt ở nước ngoài.

Chiu Hao Cheng tuyển hàng chục người Việt vào làm cho mình. Những nhân viên này có nhiệm vụ quảng cáo, lôi kéo , hướng dẫn khách chơi đánh bạc qua các trang web của chúng.

Các bị cáo tại tòa

Một trong những nhân viên đắc lực, cánh tay phải của Chiu Hao Cheng là Đỗ Trang Linh (34 tuổi, ngụ quận Đống Đa, Hà Nội). Dù được nhận vào làm với vai trò là phiên dịch, nhưng Linh được Chiu Hao Chang giao thêm việc viết bài quảng cáo các trang đánh bạc trên mạng, tuyển nhân viên vào làm cho Cheng.

Thủ đoạn của nhóm tội phạm này là dùng mạng xã hội để mời các cá nhân mở thẻ miễn phí, sau khi thẻ được kích hoạt, chủ thẻ nhận ngay từ 200 ngàn đến 500 ngàn đồng. Ngoài ra, để các nhánh lôi kéo nhiều con bạc, nhà cái đã dùng chiêu khuyến khích tiền thưởng. Cao nhất tiền thưởng từ 40%, thấp nhất là 20%, tùy theo tỷ lệ con bạc thắng, thua.

Đường dây này đã thu hút hàng trăm nghìn tài khoản người chơi. Số tiền cá cược lên đến hơn 30.000 tỷ đồng.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 23/4/2019, hơn 30 tổ công tác gồm lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động đã khám xét khẩn cấp, triệu tập và bắt giữ các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc của đường dây trên tại Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau… Cơ quan tiến hành tố tụng xác định, các bị cáo đã tham gia vào hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc với tổng lượng tiền tham gia cá cược thông qua trang web fun88. là khoảng 30.000 tỷ đồng, thông qua 4.000 đại lý.

Hiện, Chiu Hao Chang đã chết do mắc phải Covid-19 nên CQĐT đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can này.