Ngày 17/12/2024, Công ty Cổ phần Hanel tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập. Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tham dự và trao tặng Bằng khen cho Công ty Hanel cùng 2 tập thể, 6 cá nhân có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban lãnh đạo Công ty Hanel cũng vinh danh 51 Ngôi sao Hanel tiêu biểu và 36 Chiến sỹ thi đua cơ sở Hanel tiêu biểu giai đoạn 2014-2024. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Hanel trên chặng đường xây dựng và phát triển, khẳng định vị thế tiên phong.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao bằng khen cho Công ty Hanel và các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động SXKD. Ảnh: Hanel

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Hanel

Năm 1994, sau 10 năm thành lập, Hanel đã trở thành doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam cung cấp ra thị trường sản phẩm ti vi thương hiệu Việt - TV Hanel, đánh dấu tên Hanel trên bản đồ ngành công nghiệp điện tử Việt Nam.

Năm 1993 Hanel thành lập Khu công nghiệp Sài đồng B - khu công nghiệp tập trung đầu tiên của Hà Nội và cả nước. Năm 1994, Hanel thành lập Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa - hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp phụ trợ...

Đến năm 1996, Hanel cũng là một doanh nghiệp tiên phong thực hiện liên doanh với đối tác nước ngoài trong xây dựng và khai thác khách sạn Hà Nội Daewoo, một trong những khách sạn 5 sao đầu tiên của Hà Nội.

20 năm sau, vào năm 2004, Hanel tiếp tục là một trong những doanh nghiệp tiên phong thực hiện thí điểm chuyển đổi hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con...

Vinh danh Ngôi sao Hanel tiêu biểu 2014 - 2024. Ảnh: Hanel

Trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, kỷ nguyên của công nghệ số và chuyển đổi số, Hanel tiên phong cung cấp giải pháp Chuyển đổi số cho quản lý giao thông vận tải đường bộ tại Việt Nam với sản phẩm Giải pháp Giao thông thông minh trên nền bản đồ số, được Tổng cục Đường bộ Việt Nam bấm nút vận hành thử nghiệm tháng 1/2016 và được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/1/2017.

Bên cạnh giải pháp Giao thông thông minh trên nền bản đồ số, Hanel còn được biết đến với Hệ thống Camera giám sát giao thông; Giải pháp phần mềm quản lý visa điện tử E-visa; các giải pháp an toàn an ninh mạng như: Trung tâm Giám sát và vận hành An toàn thông tin (SOC) theo tiêu chuẩn CREST UL với 3 cấp độ; Dịch vụ đánh giá bảo mật Pentest; Dịch vụ tư vấn về an toàn thông tin cho doanh nghiệp;... và nhiều giải pháp, sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin dành cho khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp.

Ghi nhận những đóng góp của công ty cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho Hanel những phần thưởng cao quý, tiêu biểu như: Huân chương Lao động hạng Nhất (2014); Top 10 Công ty Công nghệ uy tín Việt Nam liên tiếp 4 năm 2021-2024, Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022-2024; Top 10 Thương hiệu mạnh ASEAN liên tiếp 3 năm 2022-2024.

Bà Bùi Thị Hải Yến, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Hanel. Ảnh: Hanel

Bà Bùi Thị Hải Yến, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Hanel cho biết: “Hanel sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu nỗ lực lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh, bản lĩnh vượt lên chính mình để xây dựng và phát triển Hanel đạt mục tiêu trở thành doanh nghiệp tiên phong về công nghệ của Thủ đô và cả nước, như Sứ mệnh mà Hanel đã được UBND TP Hà Nội tin tưởng trao nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu thành lập 40 năm về trước.

Để làm được điều đó Hanel xác định phấn đấu đi đầu trong việc làm chủ công nghệ cao, công nghệ mới, trong các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế như giao thông, môi trường, y tế, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, phát triển hạ tầng thông minh ...”.

Hanel và đại biểu tham dự buổi lễ quyên góp 300 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo TP. Hà Nội. Ảnh: Hanel

Tại Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, Hanel kêu gọi đại biểu thực hành tiết kiệm, không tặng hoa, dành kinh phí quyên góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo. Kết quả tổng số tiền đại biểu và công ty Hanel quyên góp được qua buổi lễ là 300 triệu đồng. Ngay tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Hanel trao tặng toàn bộ số tiền cho đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội.

Bích Đào