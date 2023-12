{"article":{"id":"2224663","title":"Doanh nghiệp công nghệ sẽ góp phần định hình lại thế giới","description":"Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, các công ty công nghệ là nhân tố quan trọng nhất đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ vào doanh nghiệp, vào toàn bộ nền kinh tế và xã hội.","contentObject":"<article class=\"ck-cms-color-background-full type-4 vnn-template-noneditable\">

Báo VietNamNet xin trân trọng giới thiệu một số ý kiến của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

<p>Tăng năng suất lao động, phát triển nhanh và bền vững, phát triển bao trùm, thoát bẫy thu nhập trung bình, đưa Việt Nam thành nước phát triển, sánh vai cường quốc năm châu, khát vọng về một Việt Nam hùng cường. Đâu là câu trả lời chung cho những trăn trở ngàn năm đó của Việt Nam? Đó là công nghệ. Cuộc cách mạng số, và đặc biệt là sự phát triển mới của nó - cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đã tạo ra những cơ hội mới và thời cơ có một không hai cho Việt Nam. Công nghệ có thể giải những bài toán Việt Nam một cách hiệu quả. Việt Nam, với những vấn đề của mình, chính là thị trường để sinh ra và phát triển các doanh nghiệp công nghệ. Việt Nam cũng là cái nôi để các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đi ra toàn cầu, giải những bài toán toàn cầu.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nguyen-manh-hung3-1331.jpg?width=768&s=-JF7APYZYUudOjfSrCyfXA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nguyen-manh-hung3-1331.jpg?width=1024&s=-pKvPM-_MvQoJo37F_P6Wg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nguyen-manh-hung3-1331.jpg?width=0&s=xFOluCXYJgEsZQlKT_zj1A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nguyen-manh-hung3-1331.jpg?width=768&s=-JF7APYZYUudOjfSrCyfXA\" alt=\"nguyen manh hung3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nguyen-manh-hung3-1331.jpg?width=260&s=NGk-lJLJIztAg74UiQYfgA\"></picture>

<figcaption>Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: \"Phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam được xem là ưu tiên số 1\". Ảnh: Lê Anh Dũng</figcaption>

</figure>

<p>Sử dụng công nghệ nhân loại, phát triển công nghệ mới, từ đó làm ra giải pháp và sản phẩm để thay đổi Việt Nam, thay đổi thế giới. Cũng từ đó, Việt Nam sẽ thành một nước phát triển và hùng cường.</p>

<p><strong>Make in Vietnam là tuyên bố của chúng ta. </strong>Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam. Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam là để Make in Vietnam. Nếu chúng ta tiếp tục chỉ lắp ráp thì sẽ không giải được bài toán năng suất lao động và thoát bẫy thu nhập trung bình.</p>

<p>Make in Vietnam cũng là trách nhiệm của chúng ta như một quốc gia toàn cầu và công dân toàn cầu: Ngoài việc sử dụng, tiêu dùng công nghệ của nhân loại thì Việt Nam cũng phải đóng góp cho nhân loại, đóng góp cho sự phát triển công nghệ của nhân loại.</p>

<p>Make in Vietnam sẽ không chỉ giúp Việt Nam thịnh vượng mà còn giúp Việt Nam có hoà bình lâu dài, khi góp phần phát triển ngành công nghiệp quốc phòng hùng mạnh. Chiếc nỏ thần Việt Nam sẽ chỉ có thể do người Việt Nam làm ra. Trên thế giới, hầu hết các công ty công nghệ đều có mảng công nghiệp quốc phòng. Báo chí Việt Nam gần đây có nói đến một startup công nghệ của Trung Quốc có tên LinkSpace, công ty tư nhân đầu tiên sản xuất tên lửa tái sử dụng, được thành lập năm 2014 bởi những kỹ sư trẻ dưới 30 tuổi. Tại sao các kỹ sư trẻ Việt Nam lại không thể làm điều tương tự?</p>

<article class=\"ck-cms-wiki-quote-left alignment rounded bg-blue quote-blue no-border vnn-template-noneditable\"><span class=\"quote__content vnn-template-editable\">Những công ty áp dụng công nghệ để thay đổi sản phẩm, thay đổi cách tạo ra sản phẩm, thay đổi mô hình kinh doanh sẽ góp phần định hình lại thế giới. </span> <span class=\"quote__author vnn-template-editable\">Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng</span></article>

<p><strong>Ngày nay, bất kỳ công ty nào, dù là cung cấp sản phẩm hay dịch vụ, đều liên quan đến công nghệ.</strong> Các công ty sẽ không thể sản xuất và marketing hiệu quả nếu không sử dụng công nghệ, nhất là các công nghệ mới. Những công ty nào áp dụng công nghệ để thay đổi sản phẩm, thay đổi cách tạo ra sản phẩm, thay đổi mô hình kinh doanh thì chính họ sẽ góp phần định hình lại thế giới. Các công ty công nghệ, dù là phát triển công nghệ hay sản xuất công nghệ hay cung cấp công nghệ như một dịch vụ, đều là nhân tố quan trọng nhất để đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ vào tất cả các doanh nghiệp, vào toàn bộ nền kinh tế và xã hội. Chính vì thế mà phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam được coi là ưu tiên số 1.</p>

<p><strong>Muốn có các doanh nghiệp công nghệ thì việc tạo ra thị trường có lẽ là quan trọng nhất. </strong>Chính phủ là hộ chi tiêu lớn nhất của một quốc gia, nếu Chính phủ mua sắm hướng vào các sản phẩm công nghệ thì sẽ góp phần đáng kể, nhất là cho giai đoạn đầu, để sinh ra các công ty công nghệ. Chuyển đổi số quốc gia diễn ra nhanh và trên phạm vi toàn quốc, trong mọi lĩnh vực, từ doanh nghiệp tới chính phủ và xã hội, cũng sẽ tạo ra thị trường vô cùng lớn cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Việt Nam tuyên bố chiến lược chuyển đổi số quốc gia - Digital Vietnam, nhằm hướng tới một nền kinh tế và xã hội số. Đổi mới sáng tạo diễn ra thuận lợi nhất là trong môi trường số. Bởi vậy mà chuyển đổi số được coi là tiền đề cho đổi mới sáng tạo diễn ra rộng khắp.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/cac-dai-gia-cong-nghe-viet-trinh-dien-gi-tai-itu-digital-world-2-1332.png?width=768&s=-GUl0lg68hFuz2RCJEDXFQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/cac-dai-gia-cong-nghe-viet-trinh-dien-gi-tai-itu-digital-world-2-1332.png?width=1024&s=rY2NEDjZawR05AMSLRub-A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/cac-dai-gia-cong-nghe-viet-trinh-dien-gi-tai-itu-digital-world-2-1332.png?width=0&s=aEIpb5eI7T8-nAnGL29E6w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/cac-dai-gia-cong-nghe-viet-trinh-dien-gi-tai-itu-digital-world-2-1332.png?width=768&s=-GUl0lg68hFuz2RCJEDXFQ\" alt=\"cac dai gia cong nghe viet trinh dien gi tai itu digital world 2.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/cac-dai-gia-cong-nghe-viet-trinh-dien-gi-tai-itu-digital-world-2-1332.png?width=260&s=XBIEd_xILrgbxKQKoCM3zA\"></picture>

<figcaption>Doanh nghiệp công nghệ Việt trình diễn nhiều giải pháp, sản phẩm Make in Vietnam tại gian hàng trực tuyến 2D, 3D trong sự kiện ITU Digital World.</figcaption>

</figure>

<p><strong>Nói đến công nghệ là nói đến nhân tài. </strong>Người Việt Nam chúng ta thông minh, thích nghi nhanh với sự thay đổi, có khả năng may đo sản phẩm theo nhu cầu cá thể. Có rất nhiều người Việt Nam ở nước ngoài đã thành danh về công nghệ, đã đến lúc về Việt Nam hoặc kết nối với Việt Nam để xây lên những doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.</p>

<p>Nhân tài có đặc tính là toàn cầu. Việt Nam chúng ta sẽ tạo ra điều kiện để nhân tài toàn cầu hội tụ về đây, cho phép thử nghiệm các công nghệ mới, các mô hình kinh doanh mới, với cách tiếp cận Sandbox: Cái gì chưa biết quản lý thế nào thì sẽ cho phép thử nghiệm trong một không gian và thời gian giới hạn. Những ‘đặc khu công nghệ’, ‘đặc khu đổi mới sáng tạo’, với nội hàm là nơi thử nghiệm những cơ chế vượt trội dành cho doanh nghiệp công nghệ, có thể được Chính phủ xem xét. Đối với người tài xuất sắc thì nhu cầu đầu tiên là được sáng tạo, có thách thức, thách thức càng lớn càng lôi cuốn họ.</p>

<article class=\"ck-cms-wiki-quote-has-space-right alignment bg-blue border-blue rounded vnn-template-noneditable\"><span class=\"space-left\"> <picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/doanh-nghiep-cong-nghe-se-gop-phan-dinh-hinh-lai-the-gioi-1333.png?width=0&s=TkzG3a36zqsu27Zq7Xaozw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/doanh-nghiep-cong-nghe-se-gop-phan-dinh-hinh-lai-the-gioi-1333.png?width=768&s=GcChO9HdKDeaaq27PuJsew\" alt=\"\"></picture> </span> <span class=\"space-right\"> <picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/doanh-nghiep-cong-nghe-se-gop-phan-dinh-hinh-lai-the-gioi-1333.png?width=0&s=TkzG3a36zqsu27Zq7Xaozw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/doanh-nghiep-cong-nghe-se-gop-phan-dinh-hinh-lai-the-gioi-1333.png?width=768&s=GcChO9HdKDeaaq27PuJsew\" alt=\"\"></picture> </span> <span class=\"quote__content vnn-template-editable\">Một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam đã thành công, có quy mô thị trường, có nguồn lực về tài chính và quản trị, có tinh thần khởi nghiệp, cần phải đầu tư vào phát triển công nghệ, công nghiệp, hình thành nên các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có quy mô lớn. Đây là trách nhiệm đối với sự hưng thịnh của đất nước, nhưng cũng là cho tương lai của chính những công ty này.</span> <span class=\"quote__author vnn-template-editable\">Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng</span></article>

<p>Một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam, ở các lĩnh vực dịch vụ, như thương mại, bất động sản, tài chính,... đã thành công, có quy mô thị trường, có nguồn lực về tài chính và quản trị, có tinh thần khởi nghiệp, cần phải đầu tư vào phát triển công nghệ, công nghiệp, hình thành nên các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có quy mô lớn. Đây không chỉ là lời kêu gọi mà là trách nhiệm đối với đất nước, đối với sự hưng thịnh của đất nước, nhưng cũng là cho tương lai của chính những công ty này. Chúng ta đã từng nghe một số công ty dịch vụ của Việt Nam tuyên bố chiến lược mới về một tập đoàn công nghệ, công nghiệp và thương mại dịch vụ, như Viettel, Vingroup, VNPT, v.v... Về cơ bản, nhiều quốc gia đã hoá rồng trên nền tảng của một số tập đoàn công nghệ lớn. Chính phủ sẽ xem xét việc tạo điều kiện để phát triển một số tập đoàn công nghệ lớn.</p>

<p><strong>Đổi mới sáng tạo thì không thể không nói đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - những start-up.</strong> Đó là những khởi nghiệp với sản phẩm, giải pháp thực sự mới mẻ, tạo ra sự bất ngờ đáng kinh ngạc và cực kỳ hữu dụng. Những khởi nghiệp này sẽ nhanh chóng có quy mô toàn cầu.</p>

<article class=\"ck-cms-wiki-quote-left alignment rounded bg-blue quote-blue no-border vnn-template-noneditable\"><span class=\"quote__content vnn-template-editable\">Việt Nam luôn thành công khi phát động được toàn dân. Từ hàng chục, hàng trăm ngàn những khởi nghiệp công nghệ sẽ hình thành ra một số “người khổng lồ” về công nghệ của Việt Nam. </span> <span class=\"quote__author vnn-template-editable\">Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng</span></article>

<p>Nhưng Việt Nam chúng ta cũng rất cần các khởi nghiệp công nghệ, và cần rất nhiều những khởi nghiệp công nghệ này. Cần thiết hơn và cũng khả thi hơn. Đó là những công ty khởi nghiệp, bước đầu là sử dụng công nghệ của nhân loại để phát triển các giải pháp, sản phẩm hoặc cung cấp các dịch vụ công nghệ cho các công ty khác đổi mới công nghệ. Để rồi bước tiếp theo sẽ là phát triển công nghệ. Chính những công ty công nghệ quy mô nhỏ này sẽ tạo nên một cuộc cách mạng toàn dân về phát triển và ứng dụng công nghệ tại Việt Nam. Việt Nam luôn thành công khi phát động được toàn dân. Cũng chính từ hàng chục, hàng trăm ngàn những khởi nghiệp công nghệ này, sẽ hình thành ra một số “người khổng lồ” về công nghệ của Việt Nam.</p>

<p><strong>Chúng ta cũng cần một quỹ để phát triển công nghệ Việt Nam.</strong> Sẽ tốt hơn và hiệu quả hơn khi đây là một quỹ của toàn dân Việt Nam, của người Việt Nam trên toàn cầu. Việt Nam cường thịnh là khát vọng toàn dân, và Quỹ phát triển công nghệ Việt Nam là để hiện thực hoá khát vọng đó. Bởi vậy nên là một quỹ toàn dân, do toàn dân đóng góp và sẽ do chính người dân giám sát sự vận hành của Quỹ. Mô hình vận hành quỹ thì có thể học tập từ một số quốc gia khác đã thành công với quỹ này.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-chip-fpt-ban-dan-2-1-1091-1335.jpg?width=768&s=L7iDf0v3iEd02sFRJSh2_w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-chip-fpt-ban-dan-2-1-1091-1335.jpg?width=1024&s=H2ycDVJSZCn-FZFkyxBKYg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-chip-fpt-ban-dan-2-1-1091-1335.jpg?width=0&s=Y-Leo0pNVXmkcbR9tBvYPQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-chip-fpt-ban-dan-2-1-1091-1335.jpg?width=768&s=L7iDf0v3iEd02sFRJSh2_w\" alt=\"w chip fpt ban dan 2 1 1091.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-chip-fpt-ban-dan-2-1-1091-1335.jpg?width=260&s=JMGf-OqQ9iMMCAtx4ot0aA\"></picture>

<figcaption>Logo FPT trên con chip nguồn do hãng phát triển. Ảnh: Trọng Đạt</figcaption>

</figure>

<p>Ngoài việc tạo các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ Việt Nam phát triển, lần đầu tiên chúng ta cũng đề xuất một số giải pháp về tạo thêm thách thức để cho doanh nghiệp phát triển. Trong không ít trường hợp, khó khăn và thách thức lại là nhân tố chính tạo lên những doanh nghiệp hàng đầu.</p>

<p><strong>Chúng ta đang và sẽ sống trong kỷ nguyên số, kéo dài hàng trăm năm.</strong> Một đất nước hoá rồng cũng phải mất nhiều thập kỷ. Sự chuyển đổi lớn nhất là sự chuyển đổi của tất cả mọi người trong xã hội đó. Đó chính là câu chuyện của giáo dục, từ giáo dục phổ thông đến giáo dục đại học và đến môi trường học cả đời. Trong số rất nhiều đổi mới giáo dục thì có lẽ dạy ICT và ngoại ngữ phải là bắt buộc từ phổ thông. Gần đây, người ta nói đến mỗi người phải biết đến 3 ngôn ngữ: Ngôn ngữ mẹ đẻ để duy trì văn hoá, ngôn ngữ tiếng Anh để hội nhập quốc tế, và ngôn ngữ IT để giao tiếp với máy móc. Và tất cả chúng ta đều đặt nhiều hy vọng vào những đổi mới giáo dục, mà trước mắt và đầu tiên là áp dụng công nghệ mới, công nghệ ICT vào giáo dục. Nơi ứng dụng công nghệ đầu tiên nên và rất nên là giáo dục. Cách cảm ơn thầy cô tốt nhất là học tốt hơn, thực chất hơn để thành người, để làm việc.","displayType":1,"category":{"name":"Toàn văn của Bộ trưởng","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-truong-nguyen-manh-hung-chia-se-cach-tri-an-thay-co-tot-nhat-2216450.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/bo-truong-nguyen-manh-hung-muon-hoc-tot-thi-hay-hoi-nhieu-hon-181.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-19T08:30:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214928","title":"Doanh nghiệp nhà nước: Chiến lược quốc gia, cơ chế thị trường","description":"Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh cần giao nhiệm vụ theo chiến lược quốc gia với mục tiêu cao, tạo ra thách thức để thấy rõ vai trò đi đầu của doanh nghiệp nhà nước.","displayType":1,"category":{"name":"Toàn văn của Bộ trưởng","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-truong-nguyen-manh-hung-noi-ve-ung-xu-voi-doanh-nghiep-nha-nuoc-2214928.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/15/doanh-nghiep-nha-nuoc-chien-luoc-quoc-gia-co-che-thi-truong-227.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-15T07:39:00","option":524290,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2207664","title":"Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về vai trò của hạ tầng dữ liệu","description":"Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh hạ tầng dữ liệu là bộ phận quan trọng nhất của hạ tầng số và mong các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ điện toán đám mây của Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Toàn văn của Bộ trưởng","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-truong-nguyen-manh-hung-noi-ve-vai-tro-cua-ha-tang-du-lieu-2207664.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/27/bo-truong-nguyen-manh-hung-noi-ve-vai-tro-cua-ha-tang-du-lieu-1813.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-28T05:35:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2202979","title":"Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về cách dùng AI cho người lao động","description":"Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng phát triển nền tảng đào tạo kỹ năng số để người lao động thích ứng nhanh, sử dụng công nghệ số, AI làm công việc của mình tốt hơn chứ không để thay thế.","displayType":1,"category":{"name":"Toàn văn của Bộ trưởng","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-truong-nguyen-manh-hung-noi-ve-cach-dung-ai-cho-nguoi-lao-dong-2202979.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/17/bo-truong-nguyen-manh-hung-noi-ve-cach-dung-ai-cho-nguoi-lao-dong-149.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-17T06:15:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2200384","title":"Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về cơ hội lịch sử của chuyển đổi số quốc gia","description":"Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, chuyển đổi số phát triển nhanh, bền vững và bao trùm. CĐS là cơ hội lịch sử mở ra thời kỳ phát triển dựa trên KHCN và ĐMST.","displayType":1,"category":{"name":"Toàn văn của Bộ trưởng","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-truong-nguyen-manh-hung-noi-ve-co-hoi-lich-su-cua-chuyen-doi-so-quoc-gia-2200384.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/10/bo-truong-nguyen-manh-hung-noi-ve-co-hoi-lich-su-cua-chuyen-doi-so-quoc-gia-1295.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-11T05:30:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2195055","title":"Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ về sức mạnh của câu nói “Tôi không biết”","description":"Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, nghề báo vốn đã có sức mạnh của người không biết, và sức mạnh của câu hỏi. Thời đại đổi mới và chuyển đổi số hiện nay, báo chí hãy tận dụng 2 sức mạnh cốt lõi này.","displayType":1,"category":{"name":"Toàn văn của Bộ trưởng","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-truong-nguyen-manh-hung-chia-se-ve-suc-manh-cua-cau-noi-toi-khong-biet-2195055.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/28/bo-truong-nguyen-manh-hung-chia-se-ve-suc-manh-cua-cau-noi-toi-khong-biet-98.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-28T05:30:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2193409","title":"Sứ mệnh mới của truyền thông là tạo ra tri thức và sự thấu hiểu","description":"Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh sứ mệnh mới của truyền thông là tạo ra tri thức và sự thấu hiểu từ thông tin, qua đó trao thêm sức mạnh cho con người, giúp họ tự tin, làm chủ vận mệnh và hạnh phúc.","displayType":1,"category":{"name":"Toàn văn của Bộ trưởng","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-truong-nguyen-manh-hung-noi-ve-su-menh-moi-cua-truyen-thong-tai-hoi-nghi-amri-2193409.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/25/su-menh-moi-cua-truyen-thong-la-tao-ra-tri-thuc-va-su-thau-hieu-71.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-25T05:30:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2190862","title":"\"Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hãy đi con đường của mình”","description":"Kế thừa quá khứ và mở ra tương lai là cách duy trì dòng chảy liên tục. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hãy đi con đường của mình, đến một đích mới, viết nên một trang mới.","displayType":1,"category":{"name":"Toàn văn của Bộ trưởng","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoc-vien-cong-nghe-buu-chinh-vien-thong-hay-di-con-duong-cua-minh-2190862.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/18/hoc-vien-cong-nghe-buu-chinh-vien-thong-hay-di-con-duong-cua-minh-145.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-18T07:30:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2185179","title":"Kinh tế số là không gian tăng trưởng mới","description":"Để tăng trưởng nhanh hơn, cao hơn, cần có không gian, lực lượng, nguồn lực sản xuất mới cũng như các yếu tố sản xuất, động lực mới. Không gian mới chính là kinh tế số.","displayType":1,"category":{"name":"Toàn văn của Bộ trưởng","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-truong-nguyen-manh-hung-noi-ve-phat-trien-kinh-te-so-2185179.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/4/dua-du-lieu-va-cong-nghe-so-tham-thau-tu-nhien-mac-dinh-vao-nen-kinh-te-1006.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-14T05:30:00","option":524290,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2187812","title":"Đại học số là lời giải cho nhu cầu nhân lực số","description":"Chúng ta cần nhiều kỹ sư công nghệ số mức ứng dụng để thúc đẩy nhanh CĐS quốc gia, CNH, HĐH đất nước. Đại học số và đào tạo lại là lời giải cho nhu cầu rất lớn về nhân lực số hiện nay.","displayType":1,"category":{"name":"Toàn văn của Bộ trưởng","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dai-hoc-so-la-loi-giai-cho-nhu-cau-nhan-luc-so-2187812.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/10/dai-hoc-so-la-loi-giai-cho-nhu-cau-nhan-luc-so-1063.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-11T05:05:00","option":524290,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2168277","title":"Thách thức mới hơn, thành công sẽ lớn hơn","description":"Nếu không tiếp tục đương đầu với những thách thức mới, Viettel sẽ chỉ là một công ty trung bình.","displayType":1,"category":{"name":"Toàn văn của Bộ trưởng","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-truong-nguyen-manh-hung-tham-va-lam-viec-voi-tap-doan-viettel-2168277.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/30/thach-thuc-moi-hon-thanh-cong-se-lon-hon-94.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-08-30T06:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2182857","title":"Thư chúc mừng của Bộ trưởng nhân 78 năm ngày thành lập ngành TT&TT","description":"Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần 10 chữ vàng: “Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình” của ngành TT&TT để vượt qua mọi khó khăn trên đường đi tới.","displayType":1,"category":{"name":"Toàn văn của Bộ trưởng","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-chuc-mung-cua-bo-truong-nhan-78-nam-ngay-thanh-lap-nganh-tt-tt-2182857.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/28/thu-chuc-mung-cua-bo-truong-nhan-78-nam-ngay-thanh-lap-nganh-tttt-757.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-08-28T13:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2167700","title":"Quản lý để phát triển báo chí bền vững","description":"Báo chí trước đây là cây bút, trang giấy thì nay thêm công nghệ số, nền tảng số. Nhưng cái bất biến vẫn là những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng, vẫn là cái tâm của người làm báo.","displayType":1,"category":{"name":"Toàn văn của Bộ trưởng","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quan-ly-de-phat-trien-bao-chi-ben-vung-2167700.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/7/20/quan-ly-de-phat-trien-bao-chi-ben-vung-1206.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-07-20T20:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2165138","title":"Kinh tế số sẽ là động lực tăng trưởng chính","description":"Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói chuyển đổi số là phương thức phát triển mới giúp đẩy nhanh, rút ngắn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trọng tâm của chuyển đổi số vẫn là nhắm vào tăng trưởng kinh tế.","displayType":1,"category":{"name":"Toàn văn của Bộ trưởng","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kinh-te-so-se-la-dong-luc-tang-truong-chinh-2165138.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/7/14/kinh-te-so-se-la-dong-luc-tang-truong-chinh-19.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-07-14T06:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2161212","title":"Muốn phát triển bền vững, muốn đi nhanh, đi xa thì cần lý luận","description":"Trong một thế giới VUCA như bây giờ, một thế giới vạn biến, thì các tổ chức, thậm chí đến mức các cá nhân phải giữ cái bất biến; đó có thể là lý luận, là ngôi sao dẫn lối.","displayType":1,"category":{"name":"Toàn văn của Bộ trưởng","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/muon-phat-trien-ben-vung-muon-di-nhanh-di-xa-thi-can-ly-luan-2161212.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/7/3/muon-phat-trien-ben-vung-muon-di-nhanh-di-xa-thi-can-ly-luan-1173.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-07-03T18:01:00","option":524290,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2155865","title":"Báo chí cách mạng phải trở thành dòng chủ lưu trên không gian mạng","description":"Báo chí ứng vạn biến nhưng luôn giữ được cái bất biến là những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng. Báo chí phải dẫn dắt thông tin trên không gian mạng. Mỗi cơ quan báo chí phải trở thành nền tảng để người dân sáng tạo nội dung.","displayType":12,"category":{"name":"Toàn văn của Bộ trưởng","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":12,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bao-chi-cach-mang-phai-tro-thanh-dong-chu-luu-tren-khong-gian-mang-2155865.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/6/18/bao-chi-cach-mang-phai-tro-thanh-dong-chu-luu-tren-khong-gian-mang-213.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-06-19T06:02:00","option":524290,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2155182","title":"Chuyển đổi số là phương thức phát triển mới có tính đột phá","description":"Những nước nắm bắt được cơ hội và dũng cảm, tiên phong đi đầu trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ bứt phá vươn lên, hoá rồng, hoá hổ thành nước phát triển với thu nhập cao.","displayType":1,"category":{"name":"Toàn văn của Bộ trưởng","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-la-phuong-thuc-phat-trien-moi-co-tinh-dot-pha-2155182.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/6/16/chuyen-doi-so-la-phuong-thuc-phat-trien-moi-co-tinh-dot-pha-728.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-06-16T09:00:00","option":524290,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2153638","title":"Dùng tài nguyên tần số để phát triển đất nước","description":"Tần số là tài nguyên càng dùng thì càng không cạn kiệt, còn sinh ra tiền, còn làm cho đất nước phát triển, mà còn càng dùng, càng khai thác thì càng to ra.","displayType":1,"category":{"name":"Toàn văn của Bộ trưởng","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dung-tai-nguyen-tan-so-de-phat-trien-dat-nuoc-2153638.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/6/12/dung-tai-nguyen-tan-so-de-phat-trien-dat-nuoc-307.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-06-12T11:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2151522","title":"Hai yếu tố căn bản nhất của dịch vụ công trực tuyến là toàn trình và chất lượng","description":"Thay đổi căn bản của của dịch vụ công trực tuyến phải dẫn đến kết quả cuối cùng là đại đa số người dân sử dụng được.","displayType":1,"category":{"name":"Toàn văn của Bộ trưởng","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-yeu-to-can-ban-nhat-cua-dich-vu-cong-truc-tuyen-2151522.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/6/7/hai-yeu-to-can-ban-nhat-cua-dich-vu-cong-truc-tuyen-la-toan-trinh-va-chat-luong-1088.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-06-07T17:00:00","option":524290,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2151684","title":"Sau 20 năm, cần nhìn lại cách làm để thay đổi căn bản dịch vụ công trực tuyến","description":"Đến năm 2025, tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến toàn trình phải tăng lên trên 90% và sẽ giảm dần bộ phận một cửa điện tử tại các bộ, ngành và địa phương. Người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến phải thực sự thấy thuận tiện, nhanh hơn.","displayType":1,"category":{"name":"Toàn văn của Bộ trưởng","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sau-20-nam-can-nhin-lai-cach-lam-de-thay-doi-can-ban-dich-vu-cong-truc-tuyen-2151684.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/6/6/sau-20-nam-can-nhin-lai-cach-lam-de-thay-doi-can-ban-dich-vu-cong-truc-tuyen-1197.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-06-06T16:20:00","option":524290,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2145707","title":"Ngành Ngân hàng nên đi đầu về phân tích dữ liệu lớn","description":"Dữ liệu mà được đánh thức thì cũng giống như con hổ ngủ được đánh thức, sẽ tạo ra sự phát triển đột phá cho ngành Ngân hàng và cho đất nước.","displayType":1,"category":{"name":"Toàn văn của Bộ trưởng","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nganh-ngan-hang-nen-di-dau-ve-phan-tich-du-lieu-lon-2145707.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/5/22/img-9337-2-229-253.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-05-22T07:26:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2144508","title":"Giá trị lớn nhất của CMC mang đến cho thế giới là giá trị Việt Nam","description":"Các doanh nghiệp xuất sắc, các doanh nghiệp lớn thường nhận lấy một sứ mệnh quốc gia làm thành sứ mệnh của mình để dẫn dắt doanh nghiệp đi xa hơn nữa, để gắn mình với quốc gia, dân tộc hơn nữa.","displayType":1,"category":{"name":"Toàn văn của Bộ trưởng","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-tri-lon-nhat-cua-cmc-mang-den-cho-the-gioi-la-gia-tri-viet-nam-2144508.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/5/18/bt-hung-1-480.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-05-18T12:06:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2143021","title":"Công nghệ mở khai phóng sức sáng tạo của toàn dân","description":"Tất cả chúng ta cùng đóng góp phát triển công nghệ, cùng chia sẻ sử dụng công nghệ. Và vì thế mà giá công nghệ sẽ rẻ đi. Công nghệ mở là để các quốc gia có thể làm chủ công nghệ mà mình sử dụng.","displayType":1,"category":{"name":"Toàn văn của Bộ trưởng","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/toan-van-cua-bo-truong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-nghe-mo-khai-phong-suc-sang-tao-cua-toan-dan-2143021.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/5/14/nguyen-manh-hung-bo-truong-788.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-05-14T15:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

