Nhà sản xuất điện thoại thông minh Xiaomi đã nộp đơn xin cấp giấy phép bán hàng cho chiếc xe điện (EV) đầu tiên của mình tại Trung Quốc. Đó là một mẫu sedan có tên Xiaomi SU7.

Mới đây, thông số kỹ thuật của mẫu EV này đã được tiết lộ. Dự kiến, SU7 sẽ sản xuất theo hợp đồng giữa Xiaomi và Công ty TNHH Công nghiệp Ô tô Bắc Kinh (BAIC).

Các chi tiết bên ngoài của xe được hé lộ.

Mẫu xe Xiaomi SU7 đã bị tiết lộ hình ảnh và thông số kỹ thuật dù chưa tung ra thị trường.

Xiaomi SU7 là mẫu sedan chạy điện có kích thước chiều dài × rộng × cao lần lượt là 4.997 × 1.963 × 1.455 mm, chiều dài cơ sở đạt mức 3.000 mm. Xe sẽ có hai tùy chọn bộ mâm, kích thước 19 inch và 20 inch. Đồng thời phân biệt hai biến thể chính là có và không có radar. Radar an toàn được lắp phía sau kính chắn gió phía trước, tương tự nhiều mẫu xe có trang bị ADAS.

Theo thông tin trên MIIT, có ba cấu hình phiên bản là SU7, SU7 Pro và SU7 Max. Một số phiên bản sẽ có cánh gió sau chủ động.

Dựa trên các hình ảnh bị rò rỉ, cột B của xe còn tích hợp một camera, khiến nhiều người phán đoán mẫu xe này có tính năng mở khóa khởi động bằng cách nhận dạng khuôn mặt.

Hệ truyền động của mẫu sedan điện này có hai tùy chọn: dẫn động RWD (cầu sau) với 1 động cơ điện mạnh 295 mã lực và hệ dẫn động 4 bánh AWD với 2 động cơ điện cho công suất tối đa 664 mã lực. Bộ pin LFP do BYD sản xuất dùng trên phiên bản tiêu chuẩn và bộ pin NMC do CATL sản xuất dành cho phiên bản cao cấp.

Mẫu động cơ điện của Xiaomi SU7 có mã là TZ220XS000, do United Automotive Electronics Co., Ltd – một công ty sản xuất linh kiện ô tô hợp tác cùng tập đoàn công nghệ đa quốc gia Robert Bosch GmbH của Đức – sản xuất.

Trọng lượng của xe là 1.980 kg và tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 210 km/h đối với phiên bản tiêu chuẩn. Phiên bản cao cấp nhất tăng trọng lượng lên 2.205 kg, đồng thời tốc độ tối đa cải thiện lên con số 265 km/h.

Xiaomi SU7 cũng đi kèm chức năng ETC – một hệ thống cho phép người lái xe tự động trả phí trên đường mà không cần dừng xe. Tiện nghi bên trong xe sẽ được cung cấp bởi bộ phận HyperOS của Xiaomi, trong đó có hệ điều hành được phát triển riêng để có thể cung cấp năng lượng cho cả điện thoại thông minh và ô tô.

Nội thất Xiaomi SU7 bị chụp lại khi chạy thử

Xiaomi SU7 chạy điện sẽ bắt đầu được sản xuất vào tháng 12 năm 2023 và bàn giao đến tay khách hàng từ tháng 2 năm 2024.

Xiaomi đã công bố sẽ tham gia cuộc đua sản xuất xe điện cách đây hai năm rưỡi, vào tháng 3/2021, và nói sẽ đầu tư 10 tỷ nhân dân tệ (1,4 tỷ USD) vào dự án.

Nhà máy của BAIC ở Bắc Kinh đã bắt đầu sản xuất và đưa vào thử nghiệm SU7, trong đó hàng chục xe thử nghiệm đã xuất xưởng. BAIC cũng là đơn vị sản xuất ô tô Mercedes-Benz tại Trung Quốc dưới hình thức liên doanh có tên Beijing-Benz.

Mạnh Hà (Theo CarsnewsChina)

