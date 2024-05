Thời gian vừa qua, cơ quan quản lý thị trường (QLTT) các tỉnh, thành trên cả nước đã đồng loạt thanh, kiểm tra các cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn và phát hiện nhiều vi phạm.

Từ đầu tháng 4 đến nay, lực lượng QLTT tại nhiều địa phương như Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM, Nghệ An, Long An... đã phát hiện nhiều đơn vị vi phạm trong kinh doanh và tiến hành xử phạt.

Điển hình, Cục QLTT Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết từ ngày 8/4-17/5 đã kiểm tra đột xuất 49 doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn. Kết quả, cơ quan chức năng phát hiện 49 doanh nghiệp đều vi phạm với các hành vi: kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; bán cao hơn giá niêm yết đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kinh doanh có điều kiện; không niêm yết giá.

Cục QLTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành quyết định xử phạt đối với 31 doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 860 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 426 triệu đồng.

Lực lượng QLTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành kiểm tra đột xuất doanh nghiệp kinh doanh vàng. Ảnh: Cục QLTT

Tại TP.HCM, tính đến ngày 14/5/2024, cơ quan QLTT đã phát hiện, kiểm tra đối với 35 cơ sơ kinh doanh vàng trên địa bàn và tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm các mặt hàng là nhẫn, dây chuyền, lắc đeo tay, mặt dây chuyền,... không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã xử phạt 21 vụ với số tiền là 1,28 tỷ đồng và tịch thu toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Ở Nghệ An, ngày 15/5, Cục QLTT tỉnh Nghệ An ban hành quyết định xử phạt doanh nghiệp kinh doanh vàng có trụ sở tại huyện Đô Lương với mức phạt 55 triệu đồng vì hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Trước đó, ngày 7/5, Đội QLTT số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế và môi trường - Công an tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra đột xuất đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng nêu trên. Đoàn kiểm tra phát hiện tại cửa hàng của doanh nghiệp này đang bày bán trang sức có in, gắn nhãn hiệu có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của Chanel. Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp trên chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ có liên quan đến hàng hóa. Giá trị hàng hóa vi phạm là 23,21 triệu đồng.

Ngày 9/5, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Bình Phước thực hiện kiểm tra 2 tổ chức kinh doanh vàng trên địa bàn. Đoàn kiểm tra phát hiện 2 doanh nghiệp trên có hành vi vi phạm về biển hiệu và đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt với số tiền 30 triệu đồng.

Ở Tiền Giang, từ ngày 10/4-8/5, Đội QLTT số 5 tiến hành kiểm tra đột xuất tại địa điểm kinh doanh của 12 doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn các huyện Cái Bè, Cai Lậy thuộc tỉnh Tiền Giang. Lực lượng quản lý thị trường đã phạt 12 doanh nghiệp trên với số tiền 180 triệu đồng vì vi phạm biển hiệu.

Tại Long An, tính đến ngày 10/5, Cục QLTT Long An đã thực hiện kiểm tra 25 doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh, phát hiện 24 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 122,5 triệu đồng.

Đầu tháng 5, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp tư nhân Hân Hoan, ở địa chỉ khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc với số tiền 32 triệu đồng về hành vi trưng bày để bán vàng bạc giả mạo nhãn hiệu, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Tại Vĩnh Long, từ ngày 4/4-15/4, lực lượng QLTT kiểm tra phát hiện 5 doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức vi phạm về giả mạo nhãn hiệu, vi phạm về nhãn và không niêm yết giá. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính với 5 doanh nghiệp trên là 117 triệu đồng.

Ngoài các đơn vị nhỏ lẻ, tới đây, các "ông lớn" kinh doanh vàng cũng bị thanh tra.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ thanh tra 4 doanh nghiệp kinh doanh vàng gồm: Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Cùng với đó là Ngân hàng TMCP Tiên Phong và Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam.

Thời gian thanh tra là 45 ngày. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020-15/5/2024. Khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.

Nội dung thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Cùng với đó, đoàn thanh tra cũng tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Sau các chỉ đạo từ cơ quan quản lý, giá vàng miếng SJC đã hạ nhiệt, lùi về dưới ngưỡng 90 triệu đồng. Tuy nhiên, chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước với thế giới vẫn ở mức cao, trên 17 triệu đồng/lượng.