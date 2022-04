Hàng nghìn giáo viên, học sinh nhận giải ‘An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai’

Lễ trao giải do Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức.

Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình giáo dục An toàn giao thông (ATGT) cho học sinh cấp THCS và THPT mang tên “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” do HVN, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công An và hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) phối hợp tổ chức. Chương trình được thực hiện với mong muốn không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh cấp trung học - đối tượng đang dần chủ động tham giao thông nhưng chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Chương trình giáo dục ATGT đã sớm được triển khai thí điểm cho khối THPT tại 5 tỉnh/thành phố từ năm 2011, và dần được nhân rộng ra 63 tỉnh/thành từ năm học 2016 - 2017. Tiếp đó, trong năm học 2017 - 2018, chương trình tiếp tục được thí điểm cho khối THCS tại 10 tỉnh/thành phố và đến năm học 2021 - 2022, chương trình đã được phủ sóng rộng khắp 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc.

Để khuyến khích giáo viên, học sinh củng cố lại kiến thức về ATGT và có thêm động lực dạy và học về ATGT, cuộc thi tìm hiểu “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2021 - 2022 dành cho giáo viên, học sinh THCS và THPT đã được phát động từ tháng 1/2022 - 3/2022 theo hình thức thi trực tuyến trên cả nước.

Sau gần 03 tháng triển khai, Ban tổ chức đã nhận về con số ấn tượng với gần 2,8 triệu bài dự thi của các thầy cô giáo và các em học sinh. Nhiều bài thi có chất lượng cao, được đầu tư công phu và sáng tạo cho thấy sự quan tâm của giáo viên và học sinh về ATGT cũng như sức hút của cuộc thi ngày càng lớn.

Sau vòng sơ loại, Ban tổ chức đã chọn ra 30 giáo viên cấp THPT và 30 giáo viên cấp THCS có bài thi xuất sắc để bước vào thi tiếp Vòng 2 với nội dung là xây dựng kế hoạch bài giảng và giảng dạy thử nghiệm ở địa phương; 32 học sinh cấp THPT và 32 học sinh cấp THCS được chọn tham gia thi tiếp Vòng 2 với hình thức thi trực tuyến từ ngày 7 - 16/3/2022.

Kết thúc Cuộc thi, Ban tổ chức chọn và trao giải cho những giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, cấp THCS có 12 giải Nhất, 20 giải Nhì, 200 giải Ba và 1.000 giải Khuyến khích cho học sinh; 01 giải Xuất sắc, 09 giải Nhất, 20 giải Nhì, 80 giải Ba và 200 giải Khuyến khích dành cho giáo viên. Cấp THPT có 12 giải Nhất, 20 giải Nhì, 200 giải Ba và 1.000 giải Khuyến khích cho học sinh; 01 giải Xuất sắc, 09 giải Nhất, 20 giải Nhì, 80 giải Ba và 200 giải Khuyến khích dành cho giáo viên.

Tại buổi lễ, ông Sái Công Hồng đánh giá cao những nỗ lực của Honda Việt Nam trong việc phối hợp triển khai mạnh mẽ hoạt động giáo dục ATGT trong trường học, góp phần nâng cao kiến thức về ATGT cũng như khuyến khích giáo viên và học sinh tích cực hơn nữa trong các hoạt động tuyên truyền về ATGT tại địa phương. Nhân dịp này, Bộ GD&ĐT, Ủy ban ATGT Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam cũng đã tuyên dương 10 Sở GDĐT có sự phối hợp triển khai tốt nhất chương trình giáo dục và Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” trong năm học 2021 - 2022.

Ngày 9/4/2022, trước khi buổi lễ trao giải chính thức được diễn ra, 60 giáo viên cấp THCS và THPT xuất sắc và đại diện các Sở GDĐT đã cùng tham dự Hội thảo và chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy ATGT. Tại đây, các thầy cô giáo đã có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ những khó khăn và học hỏi kinh nghiệm giảng dạy ATGT để từ đó đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy ATGT tại nhà trường.

Minh Ngọc