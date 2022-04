Hàng nghìn lượt người tham quan Hội báo toàn quốc 2022

Lễ bế mạc Hội báo toàn quốc 2022 diễn ra chiều nay (15/4). Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho biết, Hội báo toàn quốc năm 2022 thu hút sự tham gia nhiệt tình của các đơn vị, cơ quan báo chí cả nước, đã trưng bày hình ảnh, các sản phẩm báo chí tiêu biểu, thiết bị công nghệ kỹ thuật báo chí hiện đại về công tác đào tạo báo chí.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi. Ảnh: Phạm Hải

Đây thực sự là cuộc hội tụ đặc sắc của những người làm báo cả nước trong năm 2022.

Hội báo đã đảm bảo yếu tố an toàn, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả với nhiều hoạt động nghiệp vụ trọng tâm, thu hút sự tham gia nhiệt tình của 106 đơn vị đến từ các cấp hội trong cả nước, các Liên chi hội, chi hội ở Trung ương, các hội địa phương, cơ sở đào tạo báo chí.

Trong 3 ngày vừa qua, Hội báo toàn quốc đón tiếp các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, nhiều vị khách quốc tế và hàng nghìn lượt người xem, đọc báo, tham quan, giao lưu với những người làm báo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A cho các đơn vị đoạt giải. Ảnh: Phạm Hải

Hội báo toàn quốc 2022 đã giới thiệu tới công chúng cả nước các sản phẩm báo chí đặc sắc gồm báo Tết Dương Lịch 2022, báo Tết Nhâm Dần, các chương trình phát thanh, truyền hình Tết đặc sắc; giao diện báo điện tử đẹp, những thành quả lao động xuất sắc của những người làm báo cả nước.

Trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc, Ban tổ chức quyết định tặng giải thưởng cho các đơn vị, tác giả, nhóm tác giả đoạt giải thuộc 4 loại Giải.

Các đại biểu tham quan gian chuyên đề "Báo chí với sự kiện nổi bật của đất nước" của Bộ Thông tin và Truyền thông. Ảnh: Phạm Hải

Cụ thể: Giải Bìa báo Tết ấn tượng (1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 33 giải Khuyến khích); Giải giao diện Báo điện tử ấn tượng (1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích); Giải chương trình phát thanh ấn tượng (1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 3 giải Khuyến khích); Giải chương trình truyền hình ấn tượng (1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích).

Hương Quỳnh