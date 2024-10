Chương trình văn nghệ trong đêm khai mạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XIV năm 2024. Ảnh: X.N

Tối 20/10, Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XIV với chủ đề "Chuyển đổi - Sáng tạo - Bứt phá" diễn ra tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) do Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an trong đêm khai mạc. Ảnh: X.N

Phát biểu trong đêm khai mạc, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND được tổ chức 2 năm một lần, đến nay đã diễn ra được 13 kỳ. Liên hoan năm nay có nhiều đổi mới sáng tạo, phù hợp với xu hướng truyền thông hiện đại. Từ đó, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, góp phần phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an.

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhìn nhận, Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND là nơi hội tụ những tác phẩm truyền hình, phát thanh xuất sắc nhất của lực lượng công an.

Theo ông Thiệu, mỗi tác phẩm là sự khắc họa đậm nét từng vùng đất, con người thông qua góc nhìn nghiêm túc, nhân văn, mang đậm màu sắc riêng của những người làm báo công an nhân dân.

Vì thế, ông Thiệu mong muốn nhận được sự quan tâm của các phóng viên, biên tập viên truyền hình, phát thanh, điện ảnh, các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng CAND để có nhiều hơn những tác phẩm báo chí truyền hình, điện ảnh, phát thanh quảng bá hình ảnh về văn hóa, con người, tiềm năng du lịch của Khánh Hòa.

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: X.N

Theo Ban tổ chức, năm nay liên hoan nhận hơn 760 tác phẩm, con số cao nhất sau 13 kỳ tổ chức. Chương trình có khoảng 600 đại biểu đến từ 75 đoàn thuộc công an và các cơ quan báo chí, truyền thông tham gia.

Hàng trăm đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: X.N