Vượt qua hàng trăm thí sinh, ca sĩ Đỗ Lê Hồng Nhung trở thành người lồng tiếng cho nhân vật Bạch Tuyết của phim live-action Nàng Bạch Tuyết 2025 bản lồng tiếng.

Trước đó, Hồng Nhung từng thất bại khi casting vai Nàng tiên cá. “Lúc không đậu vai tiên cá, tôi nghĩ mình không hợp với công việc này. Nhưng khi được đạo diễn Đạt Phi mời casting vai Bạch Tuyết, tôi lại có hy vọng”, cô kể.

Đỗ Lê Hồng Nhung vượt qua hàng trăm thí sinh để trở thành giọng nói chính thức của Bạch Tuyết phiên bản lồng tiếng Việt.

Quá trình casting khắt khe với hai vòng: hát và lồng tiếng. Nhà sản xuất yêu cầu người có giọng hát trong trẻo, biết lồng tiếng và diễn cảm. Hồng Nhung nhớ lại: “Lúc casting, tôi nghĩ chắc không được vì khó quá nhưng vẫn cố gắng hết sức".

Khoảng 2-3 tuần chờ kết quả là quãng thời gian hồi hộp với cô gái sinh năm 2003. “Tôi vừa muốn đậu, vừa thấy mình chưa làm đủ tốt”, cô chia sẻ. Khi biết tin trúng vai, cô không tin vào mắt mình đồng thời biết ơn vì cơ hội quý giá.

Thử thách thực sự bắt đầu sau đó. Trong khoảng 2-3 tuần, cô phải lồng tiếng và thu âm 6-7 ca khúc, bao gồm cả những bài song ca. "Là người tay ngang, tôi khá áp lực, đến mức ngủ cũng mơ thấy mình đang thu âm cho Bạch Tuyết”, Hồng Nhung nói.

Khó khăn nhất là thể hiện ca khúc Waiting on the wish sao cho vừa hát tốt, vừa khớp khẩu hình. Ngoài ra, cô còn phải thổi hồn vào nhân vật quen thuộc với ký ức tuổi thơ của nhiều người.

May mắn, Hồng Nhung nhận được sự hỗ trợ tận tình từ ê-kíp. Đạo diễn Đạt Phi hướng dẫn cách thoại đúng cảm xúc, nhạc sĩ Viết Thanh chỉ dạy cách hát khớp khẩu hình. Nhờ vậy, cô dần vượt qua áp lực và hoàn thành nhiệm vụ. Dù áp lực, cô thấy công việc này thú vị.

Hồng Nhung hy vọng nỗ lực của mình và ê-kíp sẽ được khán giả đón nhận khi phim công chiếu ngày 21/3/2025. Trải nghiệm này cũng mở ra hướng đi mới, cô mong muốn tiếp tục học hỏi về lồng tiếng trong tương lai.

Đỗ Lê Hồng Nhung sinh năm 2003, từng là thí sinh The Voice Kids 2014. Cô từng giành giải Nhì chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí 2017, tham gia nhiều dự án với vai trò ca sĩ, người mẫu, diễn viên. Hồng Nhung từng gây ấn tượng với vai Hai Thơ - người hầu của Ba Trân (Thanh Hằng) trong phim Mẹ chồng.

