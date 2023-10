Trong một ngày đầu tháng 9, phóng viên VietNamNet góp mặt trong một chuyến trekking cùng nhóm bạn trẻ để trải nghiệm và khám phá suối Cửa Tử (Thái Nguyên), nơi được coi là thiên đường cho những người muốn chạy trốn cái oi bức, chật chội của thành phố.

Cửa Tử là một dòng suối nằm cách trung tâm TP Thái Nguyên khoảng 45km, thuộc xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, chảy từ dãy Tam Đảo xuống, dọc theo chiều dài của xã rồi đổ vào sông Công. Với quãng đường cách Hà Nội khoảng 125km, chúng tôi dễ dàng tới đây bằng xe máy trong thời gian chỉ khoảng 2 tiếng 30 phút.

Đến một đoạn đường nhỏ gần suối, nhóm chúng tôi đã gửi xe tại nhà dân và đi bộ vài trăm mét. Khi thấy một dòng suối nhỏ len lỏi qua những tảng đá với hình thù lạ mắt, đó mới thực sự là lúc bắt đầu cuộc hành trình.

Để vào suối Cửa Tử, cách duy nhất là đi bộ men theo bờ suối. Hành trình trekking dòng thác này trải qua mọi cấp độ và cung bậc, từ cơ bản đến nâng cao. Tuy chỉ khởi đầu qua một đường bằng phẳng dài khoảng 2km nhưng có nhưng có nhiều đoạn mọi người phải ngâm mình trong dòng nước lạnh khoảng 15-20 độ C, sâu đến 1,5m. Sau khi băng qua đồi chè Hoàng Nông chúng tôi bắt gặp một vũng nước nằm giữa hai bên vách đá, lúc này cửa thứ nhất hiện ra.

Với cửa 1, mọi người có thể tự khám phá. Dòng nước lúc len lỏi qua các khe đá lúc ào ào đổ xuống như những con thác nhỏ. Nhiều tảng đá bị nước bào mòn tạo thành những hình thù kỳ dị, trông rất lạ mắt. Giày lội suối, áo phao, găng tay chuyên dụng là những thiết bị tất yếu của mỗi thành viên tham gia trải nghiệm.

Thông thường, những du khách chưa có kinh nghiệm trekking sẽ chọn dừng chân ở cửa 1. Còn người nào thích chinh phục vẫn có thể tiếp tục để đến cửa 4 hoặc 7. Đoạn đường này khó khăn và gập ghềnh hơn với nhiều đá trơn, tạo cảm giác rất “khó nhằn" đối với những ai chưa đủ đam mê và kiên nhẫn.

"Gia đình tôi đều là tín đồ xê dịch, trải nghiệm. Lần đầu đến đây, tôi thực sự thấy ấn tượng bởi sự hoang sơ và hùng vĩ. Suối Cửa Tử là một trải nghiệm thực tế rất thú vị cho các con có cơ hội được thử thách giới hạn của bản thân. Vì nhiều lý do chúng tôi quyết định dừng lại ở cửa thứ nhất để ngâm chân thư giãn và tận hưởng không khí trong lành", chị Nguyễn Vân Anh chia sẻ.

Tổng quãng đường đi và về khoảng 10km. Chặng trekking các cửa thác từ 1 đến 4 thường mất khoảng một ngày vì địa hình dốc, nhiều chướng ngại vật. Với những người có sức khỏe tốt, thường xuyên luyện tập thể thao, có thể cắm trại hay khám phá thêm các cửa thác còn lại trong ngày tiếp theo.

Càng đi sâu, càng thấy nhiều cây cổ thụ buông bóng bao phủ mặt nước. Những chiếc rễ cây đua ra như những lưỡi hái của tử thần. Không khí dần lạnh lẽo, nước chảy xiết hơn và cây xanh trong rừng cũng “già dặn” hơn, hàng loạt tảng đá to giữa lòng suối hẹp xuất hiện. Đó là lý do mỗi đoàn trải nghiệm cần có hướng dẫn viên để đảm bảo an toàn.

Các porter tại đây đều là dân bản địa, có kinh nghiệm đi rừng và am hiểu địa hình. Nếu muốn tới cửa 2 và 3 bắt buộc phải có leader, porter, vì đường rất khó đi và nhiều ngã rẽ. Địa hình là sườn núi dốc, để băng rừng và lội suối cần người có kinh nghiệm. "Các porter như tôi cũng đóng vai trò hướng dẫn nhảy thác, trượt thác, leo qua các tảng đá phủ rêu trơn sao cho đúng", anh Trần Văn Lực tâm sự.

Sau khi hoàn thành thử thách thác thứ nhất, ngọn thác thứ 2 sớm xuất hiện. Thác này đổ từ trên cao xuống lòng hồ một dòng nước màu xanh ngọc bích tạo thành bọt trắng xoá. Vách đá ở đây cách mặt hồ khoảng 10m, phù hợp cho những người trẻ ưa mạo hiểm.

Đi khoảng 1km đường dẫn lên cao, chúng tôi thấy cửa thác thứ 3. Tại đây có một máng trượt đá tự nhiên, bề mặt máng đã mài mòn do nước chảy xiết hàng ngàn năm, rất nhẵn, nối thẳng xuống hồ nước sâu phía dưới. Trò chơi này thích hợp cho cả du khách nữ vì độ mạo hiểm ít hơn.

Cảm giác hấp dẫn nhất với những người ưa cảm giác mạnh là vượt qua các tảng đá cao trơn trượt và cây cầu bắc qua dòng thác đang chảy mạnh. Nước ở Cửa Tử trong vắt, có thể nhìn thấy tận đáy ngay cả ở những nơi sâu nhất. Trời nắng nóng, được đầm mình trong dòng nước mát lạnh ở đây giúp cả đoàn hồi sức.

Len lỏi qua những vách đá, chúng tôi đến với điểm cuối trong hành trình là thác số 4. Nơi đây có một hồ nước rộng lớn, thích hợp để bơi lội và chèo sup. Mọi người bày đồ ăn trên những tảng đá rộng để thưởng thức.

Cửa thác 4 còn được gọi với cái tên lãng mạn là "Thiên Đường". Sau một quãng trekking dài dầy vất vả, tại đây cả nhóm được ngồi nghỉ hồi sức và tha hồ check-in sống ảo với mùi hương thơm của cỏ cây, hoa rừng.

Cuối ngày, khi đã thấm niềm vui và cơn mệt của buổi dã ngoại, chúng tôi trở về bằng cách bơi xuôi dòng. Cũng có người chọn phương án di chuyển qua hẻm Cửa Tử để trở lại điểm xuất phát.