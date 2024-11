7 bị can bị khởi tố gồm: Hoàng Văn Tú (SN 1972, ở quận Thanh Xuân), Trần Thị Thoa (SN 1988, ở quận Đống Đa); Tạ Văn Bình (SN 1980, ở quận Hai Bà Trưng), Đặng Mạnh Phú (SN 1970, ở huyện Thạch Thất), Lê Thị Mai Ly (SN 1973, ở quận Hoàng Mai); Nguyễn Duy Khánh (SN 1983) và Nguyễn Thị Như Hảo (SN 1986, vợ Khánh) cùng ở quận Hoàng Mai.

Lợi dụng ''vỏ bọc'' bệnh nhân rồi ra ngoài bán ma túy

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội) cho biết, thực hiện các kế hoạch của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội về tổng rà soát người nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy, đấu tranh, triệt xóa điểm mua bán ma túy,... đơn vị đã liên tiếp triệt phá 2 băng nhóm hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy, vũ khí quân dụng.

Đối tượng Lê Thị Mai Ly bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, vào khoảng tháng 4/2023, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy phát hiện băng nhóm mua bán trái phép chất ma túy do Đặng Mạnh Phú và Lê Thị Mai Ly cầm đầu.

Thủ đoạn của Ly là lợi dụng việc điều trị nội trú (các bệnh về dạ dày và xương khớp) tại Bệnh viện Thanh Nhàn để thường xuyên di chuyển từ chỗ ở đến bệnh viện và ngược lại.

Trong quá trình di chuyển Ly thường hẹn gặp, giao dịch ma túy với các đối tượng khác tại nhiều địa điểm, đồng thời di chuyển theo nhiều cung đường khác nhau nhằm hạn chế sự giám sát của lực lượng chức năng.

Đối tượng Đặng Mạnh Phú cùng tang vật. Ảnh: CACC

Trong khi đó, Phú có vai trò mua và nhận ma túy từ các đối tượng "đầu cấp". Quá trình phạm tội, các đối tượng thường xuyên mang theo vũ khí để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 16/10, xác định Phú và Ly sẽ gặp Khánh để giao dịch số lượng lớn ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy phân công các tổ công tác giám sát di biến động của các đối tượng.

Đến khoảng 13h ngày 17/10, cảnh sát bắt giữ các đối tượng, thu giữ 1 bánh heroin và 10,32 gram methamphetamine; 5 khẩu súng, 26 viên đạn, một cân điện tử, 281 triệu đồng và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Đánh án ma túy, thu giữ 2 quả lựu đạn

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, trong vụ án thứ 2, đơn vị xác định Hoàng Văn Tú là kẻ cầm đầu trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy; tham gia có Trần Thị Thoa, Tạ Văn Bình và Trần Tương Lai.

Đối tượng Hoàng Văn Tú bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Thoa là đối tượng có 1 tiền án, còn Tú là đối tượng có 3 tiền án, trong đó có 2 tiền án về ma túy. Các đối tượng này hoạt động tinh vi, có nhiều thủ đoạn đối phó cơ quan chức năng.

Tú chính là đầu mối “cấp hàng” cho các “đại lý” bán ma túy trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc. Về việc giao nhận ma túy với khách, Tú trực tiếp cùng Thoa thực hiện hoặc giao cho Bình bán.

Từ các nguồn trinh sát và qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện nhóm đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Tang vật của vụ án. Ảnh: CACC

Khoảng 13h40 ngày 10/10, trước cửa nhà số 38 ngõ Đông Thiên, phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai), lực lượng công an bắt quả tang Tú, Thoa cùng vật chứng là 1 bánh heroin...

Khám xét khẩn cấp đối với Tú tại phường Khương Đình (quận Thanh Xuân), công an thu giữ thêm nhiều túi ma túy cùng 2 quả lựu đạn.