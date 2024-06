“Cuộc cách mạng về cửa” tại Việt Nam

Năm 2002, Công ty T&M Trans Bahamas - thành viên của Tập đoàn T&M Trans đã đầu tư vào Việt Nam và thành lập các công ty với 100% vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, có Eurowindow là đơn vị tiên phong đưa cửa uPVC vào thị trường Việt Nam.

Tòa văn phòng Eurowindow tại trung tâm quận Đống Đa, Hà Nội

Mang đến khái niệm mới về cửa cách âm - cách nhiệt - chống ồn - tiết kiệm điện, thay đổi tư duy, thói quen dùngcửa của người Việt. Sau hơn 20 năm, đơn vị này tiếp tục tiên phong với sản phẩm cửa thông minh, dẫn dắt xu hướng công nghệ 4.0 với sản phẩm cửa tự động điều khiển bằng giọng nói, qua app, remote… Đến nay, nhắc đến cửa không ai không biết đến thương hiệu Eurowindow.

Dấu ấn trên thị trường địa ốc

Sau thành công với thương hiệu cửa Eurowindow, Eurowindow Holding tập trung phát triển bất động sản thương mại, nghỉ dưỡng trong nước và quốc tế.

Tại Liên bang Nga, doanh nghiệp này có Tổ hợp Đa chức năng Hà Nội - Mátxcơva. Nơi đây đã trở thành cầu nối giao thương giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Liên Bang Nga.

Một số dự án của Eurowindow Holding tại Hà Nội đã đi vào hoạt động bao gồm: Tổ hợp Thương mại Melinh PLAZA Hà Nội, Trung tâm Thương mại Melinh PLAZA Hà Đông, Khu đô thị Nghĩa Đô, Tổ hợp đa chức năng Eurowindow Muticomplex, Eurowindow Office Building, Khu đô thị Eurowindow River Park, Khu đô thị Eurowindow Twin Parks, Làng Châu Âu & Trung tâm Thương mại Quốc Oai - Hà Nội, Khu nhà vườn sinh thái Đồng Quang.

Bên cạnh đó, Eurowindow Holding còn nhiều dự án trải dài từ Bắc vào Nam như: Mövenpick Resort Cam Ranh, Radisson Blu Resort Cam Ranh và Wonder City Van Phong Bay (Khánh Hòa), Trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp & nhà phố Vicentra, Eurowindow Tower, Khu đô thị phường Đông Vĩnh và Cửa Nam, Khu đô thị tại xã Nghi Phú và xã Hưng Lộc (Nghệ An), Eurowindow Garden City, Khu đô thị mới tại xã Hoằng Quang và Hoằng Long (Thanh Hóa), Melinh PLAZA Yên Bái, Eurowindow Green Park (Yên Bái)…

Ngoài ra, Eurowindow Holding còn đang triển khai Khu đô thị phường 4 và phường 6 tại TP. Tân An, Long An, Khu đô thị Tân Bình - Tiền Phong và Khu đô thị Đông Hòa tại Thái Bình. Tháng 6/2024 vừa qua, đơn vị này tiếp tục đầu tư vào Nghệ An với dự án Khu đô thị Nghi Liên có quy mô hơn 100ha.

Với những thành công đó, Eurowindow Holding được xướng tên ở nhiều hạng mục giải thưởng uy tín như Top 5 Dự án nhà ở đại chúng tốt nhất Việt Nam, Top 10 dự án bất động sản du lịch tiềm năng nhất Việt Nam, Biệt thự nghỉ dưỡng hướng biển cao cấp nhất Việt Nam, Top 10 Khu nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam, Top 10 Tòa nhà Văn phòng tốt nhất Việt Nam…

Hệ sinh thái đồng bộ

Ở lĩnh vực xây dựng, Eurowindow Holding có các công ty thành viên là tổng thầu và công ty xây dựng như Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội (HICC1).

Eurowindow Holding hiện đang quản lý, khai thác, vận hành các khu đô thị, tòa nhà văn phòng, tòa nhà hỗ hợp, trung tâm thương mại, khách sạn … do doanh nghiệp nàyphát triển. Đây là mô hình quản lý vận hành tối ưu, dịch vụ chuyên nghiệp, bài bản được nhiều tập đoàn lớn trên thế giới áp dụng.

Trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, Eurowindow Holding trực tiếp và gián tiếp là cổ đông lớn, đối tác chiến lược của Techcombank, sở hữu hơn 10.000 tỷ đồng giá trị cổ phiếu, chiếm hơn 5% cổ phần ở ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam này.

Lam Giang