Mới đây, lực lượng Công an Nghệ An đã bắt giữ 2 đối tượng N.T.K. (SN 2009) và N.V.H.A. (SN 2009), cùng trú tại huyện Nghi Lộc về hành vi cướp tài sản của nhiều người đi đường. Không những chặn đường cướp tiền, vàng của người đi đường, 2 đối tượng này còn thực hiện ít nhất 5 vụ trộm xe máy.

K. và A. bị Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ cùng tang vật vụ án. Ảnh Công an cung cấp

Ép chặn đầu xe, dùng dao kè cổ cướp tài sản

Trung tá Nguyễn Đình Cường, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về Hình sự Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, những ngày đầu tháng 6, công an huyện tiếp nhận tin báo có hai người bị 2 đối tượng chặn đầu xe, dùng dao kề cổ cướp tiền và vàng trong đêm. Các đối tượng hành động có tính chất manh động, gây bức xúc trong nhân dân.

“Đối tượng chạy xe trên đoạn đường vắng, khi phát hiện người đi đường (chủ yếu phụ nữ đi bán hàng buổi sáng sớm), đã ép xe, dùng dao dí dao vào cổ của người điều khiển xe máy, yêu cầu đưa tiền, lột trang sức bằng vàng đeo trên người. Các bị hại không dám phản kháng, phải đưa tài sản”, Trung tá Nguyễn Đình Cường kể.

Sau khi xác định tính chất nguy hiểm của vụ án, lãnh đạo công an huyện họp với lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, huy động toàn bộ lực lượng các đội nghiệp vụ các xã, chia làm 5 tổ công tác truy bắt các đối tượng.

Trung tá Nguyễn Đình Cường (bên trái). Ảnh: Quốc Huy

Quá trình xác minh gặp rất nhiều khó khăn, đối tượng gây án chủ yếu vào đêm khuya, đeo khẩu trang bịt kín mặt, tháo biển số xe, gây án khu vực xa dân cư, ít camera an ninh, nhận dạng khó khăn, khi gây án không có nhân chứng.

Công an huyện đã khoanh vùng 30 người nằm trong diện nghi vấn, đồng thời rà soát tất cả khách sạn, nhà nghỉ trong và ngoài địa bàn giáp ranh huyện Nghi Lộc để truy tìm dấu vết.

Trong quá trình xác minh, cảnh sát phát hiện nút thắt quan trọng tại cây xăng xã Nghi Hoa. Nhân viên cây xăng kể lại, vào khoảng 3h sáng, có 2 đối tượng đi xe máy không gắn biển số, tuổi đời từ 17 - 20 vào đổ xăng, mặc áo chống nắng. Đồng thời, cùng lúc rà soát nhà nghỉ gần Khu Công nghiệp Nam Cấm, có 2 đối tượng thi thoảng vào lưu trú chủ yếu vào đêm khuya.

Ngay sau đó, qua rà soát trên không gian mạng xã hội, phát hiện N.T.K. trên địa bàn xã Nghi Hoa, có đặc điểm trùng với nguồn tin từ nhà nghỉ và cây xăng cung cấp. Đồng thời, K. còn chụp ảnh khoe xấp tiền 200 ngàn đồng lên trang cá nhân của mình.

Tổ công tác đã mời các bị hại vào cuộc nhận dạng, phát hiện một số nét tương đồng với đối tượng đã cướp tài sản của mình.

Thay đổi 5 xe máy để đi cướp tài sản

Một tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc xuống địa bàn xã Nghi Hoa xác minh từ gia đình được biết, K. thường bỏ nhà đi lang thang, trước đây đã từng thực hiện một vụ trộm xe đạp điện và lấy tiền của gia đình nhưng chưa đủ tuổi để xử lý.

Ngoài ra, với nhiều tài liệu khác thu thập được, cơ quan công an xác minh và triệu tập đối tượng K. khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ giáp ranh huyện Diễn Châu.

Khi bị đưa về làm việc tại cơ quan điều tra, K. liên tục quanh co chối cãi. Tuy nhiên, bằng các chứng cứ, tài liệu rõ ràng thì đối tượng đã khai nhận gây ra vụ cướp tài sản.

Bắt giữ được 2 đối tượng gây ra 7 vụ cướp tài sản của người đi đường. Công an huyện Nghi Lộc còn thu lại được 5 xe máy bị trộm cắp. Ảnh: Quốc Huy

Một tổ công tác khác đã nhanh chóng bắt thêm A. là đồng phạm của của K. Quá trình đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận đã từng thực hiện 5 vụ cướp tài sản khác từ đầu năm 2024 cho đến nay trên các địa bàn giáp ranh huyện Nghi Lộc.

Không những thế, các đối tượng K. và A. còn khai nhận thêm 5 vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò và TP Vinh.

Một điều rất đáng chú ý là để thực hiện cướp tài sản, các đối tượng đã dùng 5 xe máy trộm được luân phiên, thay đổi phương tiện gây án nhằm đánh lạc hướng cơ quan công an khi vào cuộc điều tra.