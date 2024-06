Hôm nay (10/6), Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đã bắt giữ 2 đối tượng dùng dao chặn đường cướp tài sản của nhiều người đi đường.

Cụ thể, 2 đối tượng N.T.K. và N.V.H.A. (cùng SN 2009, trú tại huyện Nghi Lộc) bị bắt giữ về hành vi cướp tài sản.

Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ 2 đối tượng manh động, dùng dao chặn đường cướp tài sản. Ảnh: Công an Nghệ An

Trước đó, Công an huyện Nghi Lộc tiếp nhận tin báo của 2 bị hại về việc bị 2 đối tượng điều khiển xe máy, dùng dao cướp tài sản vào rạng sáng 3/6 khi đang lưu thông trên QL48E, thuộc địa bàn xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc.

Công an huyện đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Quá trình đấu tranh, lực lượng công an gặp khó khăn do địa điểm gây án cách xa khu dân cư, thời điểm gây án vào ban đêm nên khó nhận dạng đối tượng.

Tuy nhiên, đến khoảng 19h ngày 5/6, Công an huyện đã bắt giữ 2 đối tượng N.T.K. và N.V.H.A; thu giữ tang vật gồm: 5 xe máy, 1 con dao, 5 triệu đồng và nhiều đồ vật liên quan.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên đã lên kế hoạch cướp tài sản của người đi đường.

Điện thoại và dao của 2 đối tượng gây án. Ảnh: Công an Nghệ An

Các tang vật trong vụ án bị công an thu giữ. Ảnh: Công an Nghệ An

Công an huyện Nghi Lộc xác định, ngoài 2 vụ cướp nói trên, từ đầu năm 2024 đến nay, 2 đối tượng đã thực hiện 5 vụ cướp tài sản của người đi đường ở các địa bàn giáp ranh với huyện Nghi Lộc; gây ra 5 vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Nghi Lộc, TP Vinh, thị xã Cửa Lò...

Hiện tại, cơ quan công an đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.