Theo hồ sơ vụ án, chiều 7/1/2023, người dân bản Huổi Luông thấy người đàn ông nằm bất động dưới đất ở lô cao su 19. Xung quanh, cây cỏ đổ rạp và dính nhiều vết máu.

Ngay sau khi vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Lai Châu xác định nạn nhân là nam giới, khoảng 40 tuổi, tử vong trước khi được phát hiện khoảng 4 giờ đồng hồ.

Huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng công an, biên phòng và người dân để tập trung truy bắt đối tượng gây án. Ảnh: CACC

Trên cơ thể người đàn ông có tới 13 vết thương, được gây nên bởi vật sắc nhọn. Tiến hành tìm kiếm, công an tìm thấy một tấm bìa ghi chữ "xe ôm" nằm lăn lóc trên bụi cỏ.

Cách đó không xa là chiếc gương xe máy và một con dao dính máu. Trên người nạn nhân, không tìm thấy bất cứ loại giấy tờ nào.

Công an lấy dấu vân tay đi giám định, nhưng nạn nhân không hề có dấu vân tay truy nguyên trên cơ sở dữ liệu. Rất có thể, người này chưa làm căn cước công dân. Lúc này, vụ án rơi vào tình thế khó khăn.

Các điều tra viên nhận định, nạn nhân hành nghề xe ôm, là người ở nơi khác đến. Sau khi bị sát hại, chiếc xe máy đã biến mất.

Qua một hình ảnh camera ngoài đường lớn, công an phát hiện trước thời điểm nạn nhân được tìm thấy, có 2 người đàn ông mặc áo mưa đi xe máy màu đỏ vào rừng cao su. Một lát sau, chiếc xe máy lại xuất hiện nhưng lần này chỉ còn 1 người, đi về hướng huyện Phong Thổ.

Tập trung nguồn lực để xác minh biển số xe máy, các điều tra viên đã phải lọc ra rất nhiều con số ngẫu nhiên, bởi lẽ hình ảnh camera khá mờ.

Tất cả những biển kiểm soát này được tra cứu rồi liên hệ với chủ xe để xác minh thông tin. Sau nhiều giờ tìm kiếm, cuối cùng biển kiểm soát trên được xác định đã đăng ký ở Hải Dương.

Hình ảnh nạn nhân và nghi phạm đi trên xe máy được camera nhà dân ghi lại. Ảnh: CACC

Một tổ công tác về Hải Dương gặp gỡ chủ xe. Người này cho biết, đã bán xe từ lâu. Chiếc xe này đã đi qua rất nhiều "đời" chủ. Tổ công tác quay về Hà Nội, nơi chiếc xe được bán đi bởi một cửa hàng chuyên kinh doanh xe cũ.

Chủ cửa hàng là người cẩn thận, dù bán đã lâu nhưng những thông tin về tài khoản, địa chỉ của người mua xe vẫn được lưu giữ.

Nạn nhân làm nghề xe ôm

Tiếp tục lần theo manh mối, công an xác định chủ xe gần nhất là ông Vũ Văn Y. (44 tuổi, trú tại xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang). Khi làm việc với cơ quan công an, người nhà ông Y. cho biết người này đi khỏi nhà từ ngày 6/1/2023 và mất liên lạc. Ông Y. hành nghề xe ôm. Gia đình xác nhận, ông Y. và nạn nhân được phát hiện đã tử vong ở Phong Thổ (Lai Châu) là một.

Lần theo dấu vết chiếc xe, công an tìm được người mua lại chiếc xe của ông Y. với giá 4 triệu đồng. Người mua xe đã cung cấp cho công an một cái tên cùng hình ảnh chụp đối tượng đem xe tới bán. Từ hình ảnh này, Công an tỉnh Lai Châu nhanh chóng xác định nghi phạm là Lù Xuân Minh (23 tuổi, trú tại xã Hoàng Then, huyện Phong Thổ).

Sau khi vụ án xảy ra, Minh không có mặt tại địa phương, không rõ nơi trú ngụ. Minh vốn là đối tượng nghiện ma túy, không có công ăn việc làm, thi thoảng đối tượng rời địa phương đi làm ở nơi khác.

Sau nhiều ngày lùng sục, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu xác định được Minh đang lẩn trốn tại một hang đá trên núi.

Xác định đây là đối tượng nguy hiểm, lực lượng truy bắt đã bố trí nhiều vòng, đồng loạt siết chặt. Minh bị bắt ngay sau đó. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nghi phạm Lù Xuân Minh bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: CACC

Ngày 6/1/2023, Minh đi lang thang ở Bắc Ninh rồi thuê ông Y. chở xe ôm về huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Trên đường đi, Minh bảo ông Y. ghé vào một cửa hàng rồi vay tiền và mua một con dao. Về tới xã Hoàng Then, Minh chỉ cho ông Y. đi lên đồi cao su. Gã biết rõ, đây là địa điểm vắng vẻ, không có ai qua lại.

Khi tới khu vực lô cao su số 19, Minh rút dao ra đâm liên tiếp vào nhiều vị trí hiểm trên người ông Y.. Lúc này, người lái xe ôm cầu xin, nhưng Minh vẫn ra tay một cách tàn bạo khiến ông Y. tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Minh lấy xe máy đem bán lấy 4 triệu đồng và tìm tới nhà một người bạn là Pờ Văn Hà (SN 1977, ở bản Lang 2, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ) để nhờ mua ma túy. Hà không có nhà, Minh đã nhờ Lò Văn Sé mua hộ 2 lần ma túy để cùng nhau sử dụng.

Khoảng 3 ngày sau, Minh gọi điện nhờ Hà mua sữa, bánh… gã hứa sẽ cho Hà một chiếc điện thoại. Hà đồng ý tiếp tế cho Minh, và được Minh đưa cho chiếc điện thoại iPhone đời cũ. Thấy bạn không có tiền, Hà đưa lại cho Minh 50 nghìn đồng và chỉ đường cho đối tượng bỏ trốn.

Lực lượng chức năng bắt nghi phạm Minh. Ảnh: CACC

Đến tháng 8/2023, TAND tỉnh Lai Châu đã tuyên phạt các bị cáo: Lù Xuân Minh phạm tội “giết người” và “cướp tài sản” mức án tử hình; Lò Văn Sé phạm tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” mức án 4 năm 11 tháng 21 ngày; Pờ Văn Hà phạm tội “Che giấu tội phạm” mức án 18 tháng tù.