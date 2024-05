Giải marathon "Hành trình về Làng Sen 2024" do Sở VH&TT Nghệ An, Báo VietNamNet và Win VietNam đồng tổ chức tại Nghệ An vào ngày 9/6, là một trong những sự kiện được mong chờ.

Giải đấu lần này mang một ý nghĩa là tiền đề cho sự kiện lớn của năm 2025, đó là kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay từ lúc xây dựng phương án đường chạy, theo chủ trương của UBND tỉnh, Sở VH&TT tỉnh Nghệ An, tỉnh Nghệ An muốn tổ chức một sự kiện thể thao gắn liền với một chuỗi các sự kiện kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Hành trình về Làng Sen 2024” sẽ được tổ chức thường niên

Giám đốc đường chạy giải marathon “Hành trình về Làng Sen 2024” Lê Hồng Phương cho biết, theo chủ trương của tỉnh, giải đấu là hoạt động thường niên chính thức của tỉnh Nghệ An, từ đó có nhiều điều kiện để phát triển về chất lượng giải, thu hút đông đảo VĐV tham dự.

“Trong năm đầu tổ chức, chúng tôi tập trung nâng cao chất lượng giải. Có một điều thú vị là giải đấu có sự góp sức của những người làm chuyên môn tốt quê gốc Nghệ An, vì thế nhiều VĐV tỉnh nhà biết đến và tham dự giải.

Ở những khâu quan trọng như trọng tài, các trạm nước, y tế… đều có người phụ trách trước đây điều hành tại các giải chạy lớn, nên có nhiều kinh nghiệm”, ông Lê Hồng Phương chia sẻ.

Về chất lượng của giải đấu, ông Lê Hồng Phương tin tưởng “Hành trình về Làng Sen 2024” ghi được dấu ấn với cộng đồng chạy, khi đang có sự quan tâm, chung tay của nhiều đơn vị tổ chức, các nhà tài trợ, VĐV…

Chất lượng giải được đặt lên hàng đầu

“Ngoài những người làm chuyên môn có nhiều kinh nghiệm, giải đấu có sự quan tâm của tỉnh Nghệ An. Đơn vị tổ chức là Win VietNam cũng từng tổ chức giải chạy trên chính địa phương Nghệ An.

Đặc biệt giải có sự đồng hành của báo VietNamNet với đội ngũ truyền thông tốt, chắc chắn giúp “Hành trình về Làng Sen 2024” có sự lan tỏa trong xã hội. Sự kết hợp này là tiền đề cho thành công của giải đấu”, ông Lê Hồng Phương nhấn mạnh.

Hiện nay, hầu hết các giải chạy đều tập trung vào mục đích thương mại, nhưng với “Hành trình về Làng Sen 2024”, yếu tố chất lượng chuyên môn, sự trải nghiệm, thử thách, những thông điệp sống khỏe hay các hoạt động thiện nguyện được đặt lên hàng đầu.

“Chất lượng giải là điều mà chúng tôi quan tâm nhất, còn về số lượng VĐV tham dự sẽ có sự phát triển tự nhiên khi Hành trình về Làng Sen 2024 được tổ chức thành công”, ông Lê Hồng Phương khẳng định.

Giải chạy giúp quảng bá hình ảnh quê hương Bác Hồ

Ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet - đơn vị đồng tổ chức, chia sẻ: “Giải chạy giúp quảng bá hình ảnh quê hương Bác Hồ, giới thiệu về sản phẩm du lịch, những giá trị văn hoá đến du khách trong và ngoài nước.

Việt Nam có nhiều thắng cảnh đẹp. Các giải chạy như Hành trình về Làng Sen sẽ giúp nhiều địa phương giới thiệu những vẻ đẹp đó rộng khắp hơn, cũng như giúp báo VietNamNet lan tỏa được nhiều hơn về giá trị văn hóa và du lịch của các địa phương trên cả nước”.

“Nhân giải chạy này, Ban tổ chức cũng đã kêu gọi các VĐV, nhà tài trợ tham gia hoạt động thiện nguyện xây một cây cầu tại xã Châu Khê, huyện Con Cuông. Hiện đã có một số nhà tài trợ đồng hành. Đây là hoạt động thiện nguyện hỗ trợ tới những đồng bào miền núi của tỉnh Nghệ An hiện còn gặp nhiều khó khăn”, Tổng Biên tập VietNamNet cho biết.