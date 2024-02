Thúc đẩy tiến độ triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Hồi cuối tháng 1/2024, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ đã tổ chức họp rà soát, thúc đẩy tiến độ triển khai nhiệm vụ của các bộ, ngành kể từ sau Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai Đề án 06 diễn ra cuối tháng 12/2023 đến nay.

Tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá: Sau Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai Đề án 06, trong 3 tuần vừa qua, chúng ta đã làm được rất nhiều việc. Một trong những điểm nhấn đó là có giải pháp triển khai 100% đối tượng hưởng an sinh xã hội, bước đầu trả tiền thông qua tài khoản; giải ngân cho vay tín chấp.

"Những kết quả này đã mang lại những giá trị rất lớn cho người dân, xã hội; góp phần giúp người dân tiếp cận nguồn vốn xã hội, đấu tranh phòng, chống hiệu quả 'tín dụng đen'", Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh đảm bảo an ninh, an toàn, bởi đây là vấn đề rất quan trọng; tăng cường, chủ động, hiệu quả trong hướng dẫn, tập huấn cho các cán bộ, công nhân viên chức ở các bộ, ngành, địa phương thực hiện thuần thục những kỹ năng số, đảm bảo an ninh, an toàn trong số hóa, kết nối, sử dụng, phát triển dữ liệu...

Đại tướng Tô Lâm đề nghị các bộ, ngành tiếp tục đẩy nhanh tốc độ số hóa dữ liệu kết nối vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, quản lý, điều hành của chính quyền, lãnh đạo các cấp; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Công an để tích hợp những tiện ích lên VNeID phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.