Hậu vệ Hakimi của PSG bị điều tra vì cáo buộc hiếp dâm

Theo tờ Le Parisien, một phụ nữ 24 tuổi đã đến đồn cảnh sát ở Nogen-sur-Marne hôm 26/2 trình bày việc cô bị Hakimi tấn công tình dục 1 ngày trước đó ngay tại nhà của hậu vệ PSG ở Boulogne-Billancourt, ngoại ô Paris.

Hakimi cùng Maroc có kỳ World Cup tuyệt vời

Nạn nhân được cho không muốn nộp đơn tố cáo Hakimi mà thay vào đó chỉ muốn “khai báo về hành vi hiếp dâm”.

Nguồn trên cho biết, văn phòng công tố quyết định mở cuộc điều tra do xét thấy “mức độ nghiêm trọng” của sự việc.

Hakimi được có liên lạc với người phụ nữ trên kể từ ngày 16/1 và sự việc xảy ra khi 2 người hẹn gặp nhau vào 25/2 tại nhà riêng của của cầu thủ này.

Tuy nhiên, bạn thân Mbappe ở PSG hiện đang vướng cáo buộc hiếp dâm gây sốc

Hậu vệ 24 tuổi vắng mặt trong 2 trận gần nhất của PSG do chấn thương đùi, xuất hiện ở lễ trao giải The Best FIFA 2022 đêm qua tại Paris khi có tên trong đội hình hình tiêu biểu trong năm của FIFPro.

Tại PSG, Hakimi có tình bạn thân thiết với Mbappe. Đợt sau World Cup 2022, khi Messi trở lại Paris, HLV Galtier đã ‘cấp phép’ cho đôi bạn thân này một số ngày nghỉ và họ đã cùng nhau đến Mỹ nạp lại năng lượng.

Hakimi là một phần của tuyển Maroc gây ấn tượng mạnh và làm nên lịch sử tại World Cup 2022, khi đội vào đến bán kết giải đấu, đánh bại các đối thủ mạnh như Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và chỉ chịu dừng bước trước Pháp của Mbappe trước khi nhìn Croatia giành hạng 3.