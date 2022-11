Hay tin em bị đánh khi đi đòi nợ giúp, anh nổ súng thị uy vào nhà “đối thủ”

Bước đầu một số nghi can đã đến cơ quan điều tra để trình diện, nộp tang vật là khẩu súng. Cảnh sát đang tiếp tục truy xét các đối tượng có liên quan.

Trước đó, giữa Nguyễn Nhật Triều (trú thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) và Nguyễn Bá Tỉnh (30 tuổi, trú xã Sông Phan, huyện Hàm Tân) mâu thuẫn về việc vay mượn tiền. Triều nhờ Nguyễn Phi Lâm (28 tuổi, tự “Nhóc”), Lê Chí Phương (33 tuổi, tự “Tèo Lé”), Hồ Tuấn Phát (39 tuổi, tự “Phát Cồ”), cùng trú huyện Hàm Thuận Nam và một thanh niên tên “Cô Nhi” đòi giúp.

Đối tượng Nguyễn Phi Phương và khẩu súng thu giữ. Ảnh: Báo CAND

Ngày 12/11, sau khi biết tin Tỉnh về nhà để tổ chức đám cưới, Triều báo cho nhóm của Lâm đi tới nhà Tỉnh để đòi nợ cho Triều. Đến nơi, giữa nhóm Lâm và người nhà Tỉnh xảy ra cãi vã đánh nhau, nhóm Lâm bị người nhà và một số thanh niên bạn Tỉnh cầm hung khí lao vào đánh gây thương tích.

Trong đó, Lâm được đưa đi bệnh viện cấp cứu và điều trị, 3 người còn lại đến trạm y tế băng bó.

Chứng kiến vụ việc, cậu ruột của Lâm (sống gần nhà Tỉnh) gọi điện báo tin cho Nguyễn Phi Phương (anh ruột Lâm, 30 tuổi) về việc Lâm bị đánh bất tỉnh.

Ngay sau đó, Phương mang theo một khẩu súng ngắn và 12 viên đạn rồi thuê taxi đến nhà Tỉnh. Trên đường đi, Phương ghé qua đón Triều đi cùng.

Hiện trường nơi nghi can (khoanh đỏ) đến nổ súng bắn vào nhà. Ảnh cắt từ camera.

Đến nhà Tỉnh, Phương xuống xe lấy súng ra bắn 3 viên đạn, 2 viên hướng lên trời, 1 viên hướng xuống đất khiến người nhà Tỉnh đang ngồi trước nhà bỏ chạy.

Tiếp đó, Phương hướng thẳng súng vào cửa chính nhà Tỉnh, bắn thêm 3 viên đạn. Tất cả số đạn bắn ra đều không gây thương tích cho ai.

Súng hết đạn, Phương tiếp tục nạp đạn thì được người cậu can ngăn. Phương nhờ người chở mình về nhà. Dọc đường về, Phương vứt bỏ số đạn còn lại, đem súng giấu rồi đến bệnh viện thăm Lâm.

Nhận được tin báo vụ việc, Công an huyện Hàm Tân đã phối hợp cùng Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Thuận và Công an huyện Hàm Thuận Nam điều tra, truy xét những đối tượng liên quan.

Đến chiều 13/11, Phương mang khẩu súng đến cơ quan công an giao nộp và khai nhận hành vi của mình. Các đối tượng Lâm, Lê Chí Phương, Hồ Tuấn Phát cũng đã đến cơ quan điều tra làm việc.

Qua khám nghiệm hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân đã thu giữ được 5 vỏ đạn, 2 viên đạn chưa sử dụng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý.

Quang Hưng