HDBank mở trụ sở mới ở Tuy Đức, Đắk Nông

HDBank Tuy Đức cũng là điểm giao dịch thứ 4 tại tỉnh Đắk Nông và là điểm 336 trên toàn hệ thống HDBank

Huyện Tuy Đức là huyện biên giới phía Tây của Đắk Nông, có cửa khẩu Buk Prăng tiếp giáp với Vương quốc Campuchia cùng nhiều thắng cảnh hùng vĩ, thuận lợi phát triển kinh tế, nhất là thương mại và du lịch. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng tài chính và giao thông của huyện vẫn chưa xứng tầm với tiềm năng.

Tọa lạc tại Thôn 2, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức - nơi là đầu mối giao thông nội địa và liên xã, có ý nghĩa lớn trong việc kết nối giao thương của xã với các địa bàn khác - trụ sở mới của HDBank được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại, khang trang,cùng đội ngũ cán bộ nhân viên, được tuyển chọn, đào tạo bài bản.

HDBank Tuy Đức - Đắk Nông cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính cần thiết cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn với các hình thức tiền gửi; Tiếp nhận vốn đầu tư & phát triển của các tổ chức trong nước; Vay vốn các tổ chức tín dụng khác; Cho vay ngắn, trung và dài hạn; Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu & các giấy tờ có giá; Dịch vụ thanh toán giữa khách hàng, kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, thanh toán quốc tế và các dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước ngoài khi được Ngân hàng nhà nước cho phép.

Với những ưu điểm trên, HDBank Tuy Đức - Đắk Nông được kỳ vọng góp phần nâng cấp cơ sở hạ tầng tài chính tỉnh, cung cấp nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển tiềm lực kinh tế địa phương. Việc mở mới thêm các điểm giao dịch ngân hàng cũng là cơ hội để xã Đắk Búk So vươn mình và phát huy tốt vai trò trung tâm kinh tế - xã hội của huyện Tuy Đức.

HDBank Tuy Đức - Đắk Nông dành nhiều phần quà hấp dẫn cho khách hàng đến giao dịch cùng với nhiều chương trình khuyến mãi

Bên cạnh đó, cùng với các điểm giao dịch khác của HDBank tại tỉnh, HDBank Tuy Đức - Đắk Nông sẽ tiếp tục hiện thực hóa chiến lược phát triển Happy Digital Bank - Ngân hàng Số Hạnh phúc, mang tới những giải pháp tài chính số hiện đại, nhiều tiện ích, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng tại địa phương. Khách hàng có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin và đăng ký các sản phẩm - dịch vụ trực tuyến của HDBank qua website được thiết kế riêng cho tỉnh Đắk Nông tại: https://daknong.hdbank.com.vn/

HDBank là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam. Tính đến tháng 9/2022, HDBank có vốn điều lệ là 25.303 tỷ đồng, hơn 330 điểm giao dịch ngân hàng và hơn 24.000 điểm giao dịch tài chính trên cả nước, phục vụ 22 triệu khách hàng trên cả nước.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 8.016 tỷ đồng, tăng 31,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 82% kế hoạch năm. An toàn vốn đạt 15,3% thuộc những ngân hàng cao nhất và cao gần gấp hai lần so với yêu cầu tối thiểu 8%.

Quý III/2022 HDBank ghi nhận toàn bộ các chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng cao. Hoạt động bán lẻ, SME, tài chính tiêu dùng tăng tốc mạnh mẽ.

Ngân hàng đồng thời tích cực trong các hoạt động thiện nguyện trên cả nước như trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, phẫu thuật mắt, Bảo hiểm y tế cho các hộ nghèo; trao học bổng cho HSSV vượt khó; thăm hỏi các Trung tâm Bảo trợ xã hội,…

Vĩnh Phú