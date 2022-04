HDV du lịch tiết lộ sốc về cách 'ăn chơi' xa xỉ của giới siêu giàu

Tới với nhà hàng “Lounge in the Sky” ở Indonesia, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm bữa tối ở độ cao hơn 50 mét so với mặt đất. Mô hình này được phát triển bởi hai doanh nhân người Bỉ và đã mở rộng ra hàng chục quốc gia kể từ năm 2006.