Hé lộ lý do bất động sản du lịch Hồ Tràm ‘lọt mắt xanh’ giới đầu tư miền Bắc

Từ năm 2021, khi dự báo về xu hướng bất động sản (BĐS) sau đại dịch, các chuyên gia nhấn mạnh, đổ tiền về BĐS biển ở thị trường biến động mạnh và đang trong thời kỳ sơ khởi như Hồ Tràm là hướng đi thông minh khi đồng tiền mất giá.

Đường ven biển Hồ Tràm - Bình Châu, đoạn qua đô thị du lịch NovaWorld Ho Tram đã được mở rộng lên 42m

Trước đây, bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung, Hồ Tràm nói riêng ít được giới đầu tư chú ý so với các địa phương giáp ranh TP.HCM như Bình Dương, Đồng Nai… Tuy nhiên, sự bứt phá về hạ tầng, xu hướng second home, nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng ngày càng tăng đã khiến vùng đất này ngày càng bộc lộ được thuận lợi về địa lý, thổ nhưỡng, hứa hẹn thành “miền đất hứa” phát triển ngành công nghiệp “không khói” đồng thời kéo theo đà tăng cho BĐS du lịch.

Về lợi thế tự nhiên, Hồ Tràm là một trong những bài biển nguyên sơ đẹp nhất thế giới do CNNGo (Mỹ) bình chọn. Hơn 300 ngày nắng trong năm cùng cung đường biển trải dài chạy dọc cánh rừng nguyên sinh Phước Bửu - Bình Châu đã trở thành hấp lực không thể chối từ của du lịch Hồ Tràm.

Theo nghị quyết quy hoạch chung của khu vực Hồ Tràm được chính quyền địa phương thông qua, phía biển Hồ Tràm sẽ tập trung phát triển đô thị du lịch, resort nghỉ dưỡng, phía trong giữ nguyên hiện trạng tự nhiên của rừng nguyên sinh Bình Châu – Phước Bửu. Quy hoạch thông minh và đồng bộ này chính là cơ sở giúp Hồ Tràm phát triển bền vững.

Ngoài ra, tuyến đường ven biển Vũng Tàu - Hồ Tràm - Bình Châu đã được đề xuất nâng cấp, mở rộng lên 6 làn xe, có chiều dài gần 78 km.

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ xích lại gần TP.HCM hơn khi các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường hầm xuyên biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu, tuyến Vành Đai 4 kết nối thông suốt khu Đông Nam Bộ đến Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự án sân bay Quốc tế Long Thành cũng là yếu tố mới giúp Hồ Tràm thuận lợi đón dòng khách miền Bắc và quốc tế.

Hạ tầng giao thông phát triển mạnh cùng tầm nhìn quy hoạch tốt tạo đà bứt phá mạnh cho BĐS du lịch Hồ Tràm

Tọa độ mới hấp dẫn nhà đầu tư miền Bắc

Những “điểm cộng” thuận lợi nêu trên khiến Hồ Tràm đang trở thành bến đỗ của hàng loạt dự án BĐS du lịch cao cấp đồng thời trở thành thỏi nam châm hút giới đầu tư, đặc biệt là khách hàng các tỉnh phía Bắc - những người không ngại “đánh bắt xa bờ” để tìm kiếm những dự án của nhà phát triển uy tín, quy mô lớn, đa tiện ích, tính thanh khoản và khả năng sinh lợi tốt.

Là khách hàng lâu năm của Novaland, anh Nguyễn Văn Đạt, một nhà đầu tư ở Nam Định đã đưa gia đình và người thân cùng đi tham quan dự án NovaWorld Ho Tram. Theo đánh giá của anh Đạt, NovaWorld Ho Tram sở hữu tiềm năng phát triển đầy hứa hẹn khi có vị trí cách TP.HCM khoảng 2 giờ di chuyển và cách sân bay Long Thành trong tương lai cũng chỉ khoảng 40 phút.

Chị Ngô Thị Hòa (thứ ba từ trái sang) và anh Nguyễn Văn Đạt (thứ hai từ phải sang) đang tìm hiểu cơ hội đầu tư tại NovaWorld Ho Tram

“Với mục tiêu đầu tư, tôi đặc biệt tìm hiểu kỹ lưỡng tiềm năng của dự án. Vị trí tựa rừng hướng biển, gần TP.HCM, thương hiệu Novaland uy tín, cùng hệ thống tiện ích đẳng cấp tại tổ hợp NovaWorld Ho Tram đã thuyết phục được tôi. Tôi đã lựa chọn đầu tư nhiều hơn “1 sản phẩm” ở phân kỳ Long Island”, anh Đạt cho hay.

Trong khi đó, chị Ngô Thị Hòa (Hà Nội) sau khi tham quan dự án nhấn mạnh, “NovaWorld Ho Tram là nơi tôi muốn đến và sẽ quay trở lại”.

Khí hậu và thiên nhiên Hồ Tràm là những lý do để khách hàng phía Bắc chọn nơi đây làm second home nghỉ dưỡng và đầu tư sinh lời

Trong thời gian vừa qua, NovaWorld Ho Tram đã chào đón hàng ngàn nhà đầu tư đến tham quan, tìm hiểu dự án. Khác với khả năng khai thác chỉ 6,7 tháng/năm của du lịch miền Bắc, khí hậu thuận lợi, cảnh quan ôn hòa với rừng lộng gió, biển xanh trong, nắng vàng rực rỡ quanh năm tại Hồ Tràm đã “đốn tim” không ít nhà đầu tư đến từ miền Bắc. Trong xu hướng Nam tiến vào những thị trường BĐS du lịch mới nổi, còn nhiều dư địa tăng trưởng hiện nay, NovaWorld Ho Tram hứa hẹn sẽ còn hút giới đầu tư miền Bắc trong thời gian tới.

