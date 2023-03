Ngày 27/3, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Công an TP Thái Nguyên đang tạm giữ 6 xe nêu trên do vi phạm về hành chính, như đăng kiểm hết hạn...”.

Đoàn xe tham gia rước dâu ở TP Thái Nguyên.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang làm rõ một số vi phạm khác, cụ thể trong số 6 xe Jeep nêu trên, có dấu hiệu về đục số khung, số máy.

Trước đó, vào ngày 11-12/3, nhiều xe Jeep các loại tham gia đoàn rước dâu ở TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên). Đoàn xe chạy qua nhiều tuyến phố và dừng lại điểm cuối là nơi tổ chức lễ cưới.

Trong số các xe Jeep tham gia đoàn rước dâu, cơ quan chức năng tạm giữ 6 xe.

Sau đó, lãnh đạo Đội CSGT - Công an TP Thái Nguyên thông tin: “Đã có 7 chủ phương tiện làm việc với công an. Những trường hợp còn lại tiếp tục được liên hệ để xác minh. Các ô tô này chủ yếu có nguồn gốc ở địa phương khác”.

Những mẫu xe Jeep tại Việt Nam thường có tuổi đời từ khá cao. Đồng thời linh kiện thay thế cho dòng xe này được đánh giá là khó kiếm, do vậy, việc đảm bảo an toàn phương tiện được khuyến cáo cần chú trọng.