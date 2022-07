Vụ khai thác triệu tấn quặng ‘chui’, hé lộ số tiền bất chính cực khủng

Liên quan đến vụ án trên, vào tháng 6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai gồm Nguyễn Thanh Dương (63 tuổi) và Lê Ngọc Hưng (62 tuổi). Cùng bị bắt có nhiều cựu lãnh đạo Sở TN&MT, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai. Các bị can nêu trên bị bắt để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Những vi phạm nêu trên đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra tại Kết luận Thanh tra số 3238/KL-TTCP về chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2005 - 2015. Tại kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ khẳng định Chủ tịch UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, Giám đốc Sở Xây dựng, TNMT giai đoạn 2010-2013 chịu trách nhiệm để xảy ra sai phạm nêu trên. Liên quan đến dự án trên, vào đầu tháng 4/2022, UBND tỉnh Lào Cai kí quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất tại Dự án xây dựng khách sạn, nhà hàng Công ty TNHH Xây dựng, thương mại Lilama tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai với tổng diện tích 3,77 hecta. Văn bản nêu rõ, UBND tỉnh Lào Cai giao Sở TN&MT có nhiệm vụ thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành BK 059286 do UBND tỉnh cấp ngày 29/3/2013 cho Công ty TNHH Xây dựng, thương mại Lilama.