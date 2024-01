Năm 2023, các tổ chức, công ty lớn ở Australia đã hứng chịu hàng loạt vụ tấn công mạng.

Công ty Eagers Automotive đang vận hành hệ thống gồm hơn 300 cửa hàng bán lẻ cho các thương hiệu nổi tiếng, bao gồm Toyota, BMW, Nissan, Mercedes-Benz, Audi, Ford, Volkswagen và Honda, đồng thời sở hữu nhiều chi nhánh chuyên bán xe đã qua sử dụng. Với hơn 8.500 nhân viên, Eagers Automotive đạt doanh thu 3,25 tỷ USD trong nửa đầu năm 2023.

Ngày 28/12, Eagers Automotive thông báo tạm dừng mọi hoạt động giao dịch để ngăn chặn rò rỉ thông tin sau vụ tấn công mạng. Trong một tuyên bố sau đó, đại diện công ty thừa nhận rất nhiều cơ sở kinh doanh ở cả Australia và New Zealand đã bị ảnh hưởng bởi sự cố mạng nghiêm trọng. Truyền thông Australia đưa tin: “Chưa thể xác định được quy mô đầy đủ của sự cố”.

Eagers Automotive cho biết tình trạng tê liệt của hệ thống thông tin đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cơ sở kinh doanh trên khắp Australia và New Zealand. Các chuyên gia an ninh độc lập đã được huy động để ứng phó sự cố và một cuộc điều tra khẩn cấp đã được tiến hành. Công ty đã thông báo về vụ việc cho Trung tâm An ninh mạng Australia và Trung tâm An ninh mạng quốc gia New Zealand.

Trong thông cáo báo chí, Eagers Automotive cũng hoàn toàn không đề cập đến khả năng dữ liệu nhạy cảm của khách hàng bị rò rỉ. Quy mô và tính chất hoạt động kinh doanh của Eagers Automotive đang làm dấy lên sự lo ngại sâu sắc về ảnh hưởng nghiêm trọng đến khách hàng vì có khả năng thông tin tài chính nhạy cảm sẽ bị tiết lộ.

Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có nhóm hacker nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công mạng nhằm vào Eagers Automotive.

Trong năm 2023, các tổ chức, công ty lớn của Australia, bao gồm DP World, Pizza Hut Australia, Dymocks Bookeller, HWL Ebsworth, Latitude Financial, Fire Rescue Victoria, Đại học Sydney và Đại học Công nghệ Queensland, đã hứng chịu hàng loạt các cuộc tấn công mạng cực kỳ nghiêm trọng.

Vụ tấn công mạng nhằm vào Eagers Automotive sẽ càng củng cố quyết tâm của chính phủ Australia về việc áp dụng các chính sách quản lý mới trong bối cảnh an ninh mạng ngày càng trở nên phức tạp.

(theo Securitylab)