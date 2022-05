Hệ tiện ích đa trải nghiệm ở Aqua City sẵn sàng đón cư dân tương lai

Kiến trúc đa dạng cộng hưởng giá trị thiên nhiên sinh thái

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Aqua City của Tập đoàn Novaland thu hút cư dân tương lai là kiến trúc nhà ở đa dạng, độc đáo. Từ phong cách bán cổ điển đến hiện đại, Địa Trung Hải, từ nhà phố đến biệt thự đều được đội ngũ phát triển dự án chăm chút tinh tế, tỉ mỉ từng đường nét. Thiết kế mở với hệ khung cửa kính rộng giúp gia chủ tối ưu tầm nhìn và bắt trọn khung cảnh thiên nhiên bên ngoài, đồng thời tôn lên vẻ đẹp của nội thất nhờ ánh sáng tự nhiên.

Kiến trúc nhà ở Aqua City đa dạng, độc đáo với phong cách thiết kế tận dụng vẻ đẹp của ánh sáng tự nhiên

Với tổng quy mô 1.000 ha, được ôm trọn bởi 32km đường sông từ hệ thống sông Đồng Nai, sông Buông, sông Trong cùng các nhánh sông nhỏ, Aqua City thừa hưởng giá trị thiên nhiên của vùng đất sinh thái trù phú bậc nhất Đông Nam Bộ.

Bước ra khỏi không gian riêng tư, cư dân tương lai của Aqua City được tận hưởng cảnh quan nội khu với quy hoạch bài bản theo phong cách Australia dựa trên lợi thế thiên nhiên sinh thái sẵn có. Chuỗi tiện ích xanh nội khu đan xen như ấp ôm, bao bọc các ngôi nhà, mang đến cho cư dân bầu không khí trong lành, tràn đầy cảm hứng.

Chuỗi clubhouse nội khu đan xen, giúp cả gia đình thêm gắn kết mà không phải đi đâu xa

Tổ hợp quảng trường - bến du thuyền Aqua Marina: tâm điểm khơi nguồn phong cách sống

Aqua Marina gồm bến du thuyền quy mô hàng trăm du thuyền và quảng trường có sức chứa lên tới 10.000 người cùng nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí cao cấp. Tất cả tạo nên phong cách sống thượng lưu cho khu đô thị “trên bến dưới thuyền”.

Tại tổ hợp quảng trường - bến du thuyền Aqua Marina, cư dân có thể chiêm ngưỡng du thuyền sang trọng neo đậu hay tận hưởng vẻ đẹp sông nước

Đến Aqua City, khách trải nghiệm cũng khó lòng bỏ qua một trong những tọa độ check-in lung linh là “dinh thự ánh sáng” Garden Palace, nổi bật với kiến trúc nhà kính lấy cảm hứng thiết kế từ những cung điện vương giả theo phong cách châu Âu.

Nhâm nhi một tách cà phê đậm vị từ thương hiệu PhinDeli, thưởng thức giai điệu du dương giữa không gian ngập tràn hoa lá và ánh nắng sẽ nâng niu mọi giác quan của khách tham quan. Khi hoàng hôn buông xuống, cả dinh thự Garden Palace bừng sáng và lung linh ánh đèn, tạo nên một không gian hoa lệ, sinh động như lâu đài cổ tích.

Không gian hoa lệ, sinh động như lâu đài cổ tích của Dinh thự ánh sáng Garden Palace

Ngoài thương hiệu trà sữa Xing Fu Tang đã có mặt, dãy boutique shophouse mang âm hưởng kiến trúc châu Âu, dự kiến vận hành đồng bộ với chuỗi dịch vụ ẩm thực đa dạng, tầm nhìn hướng ra bến du thuyền cũng góp phần làm nên giá trị cho Aqua Marina.

Trung tâm thương mại Aqua Central Mall với các tiện ích mua sắm, giải trí, ẩm thực; trung tâm thể thao đa năng Aqua Sport Complex quy mô hơn 2ha đa dạng tiện ích trong nhà, ngoài trời do Citigym vận hành dự kiến sớm được hoàn thiện để đưa vào hoạt động trong năm nay, tiếp tục góp phần thổi bừng sức sống cho Aqua City.

Môi trường sống đảm bảo an ninh và cách thức vận hành đô thị: vai trò then chốt của chốn an cư

Novaland đã “mạnh tay” đầu tư trung tâm an ninh Aqua Security Center - đầu não kiểm soát an ninh toàn bộ đô thị - với hệ thống đa lớp, ứng dụng công nghệ AI và hoạt động 24/7. Chính môi trường sống đảm bảo an ninh và cách thức vận hành đô thị theo mô hình thành phố thông minh đã đóng vai trò then chốt để giới thành đạt chọn nơi đây làm chốn an cư.

Trung tâm an ninh ứng dụng công nghệ AI hiện đại

Không chỉ hướng tới việc kiến tạo tiêu chuẩn sống như nghỉ dưỡng, thông qua quy hoạch thông minh và hệ sinh thái tiện ích nội khu đồng bộ, Aqua City còn có lợi thế kết nối thuận tiện khi tọa lạc tại mặt tiền Hương Lộ 2, kết nối trực tiếp quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Các cư dân tương lai và nhà đầu tư bày tỏ sự phấn khích khi tham quan, cũng như tận mắt chứng kiến sự phát triển của Aqua City. Nhiều khách hàng tin tưởng với sự đầu tư mạnh mẽ cùng hạ tầng kết nối đồng bộ, Aqua City sẽ trở thành không gian đáng sống, điểm đến phồn hoa, sinh thái giao hòa khi chào đón cư dân tinh hoa vào cuối năm 2022.

