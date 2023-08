Hẹn ăn trưa tập 386:

Bùi Thị Hồng (SN 1997, Đồng Nai) cùng Trần Nhật An (SN 1989, Bình Thuận) tham gia chương trình Hẹn ăn trưa số 386. Cả hai đã có cuộc trò chuyện thú vị, chia sẻ quan điểm sống và tiêu chí tìm một nửa còn lại của mình.

Hồng là nhân viên văn phòng đang làm việc tại quận Bình Chánh (TP.HCM). Cô tâm sự về những người đàn ông từng khiến cô rung động.

Bùi Thị Hồng tại chương trình Hẹn ăn trưa.

Khi Hồng chia sẻ về mối tình đầu thời học sinh, là bạn nam cùng lớp cấp 3 khiến cô say nắng đơn phương 3 năm, MC Tô Nhi A cho rằng đó không phải là một cuộc tình vì chỉ là tình cảm đơn phương.

Mối tình thứ 2 đến với Hồng khi cô vừa xuống TP.HCM học tập. Cô được một người làm chung tại chỗ làm thêm quan tâm chăm sóc, đưa đón mỗi ngày. Thế nhưng sau đó, anh chọn về quê lập nghiệp. Hồng vẫn đang đi học, không thể theo về quê cùng nên cả hai chia tay.

Mối tình thứ 3 của Hồng là người đàn ông cô gặp khi mới ra trường, đi làm. Hai người yêu nhau hơn 1 năm, Hồng phát hiện người này phản bội mình nên chủ động chia tay.

Hai người chơi chia sẻ chân thành về những mối tình mình đã trải qua.

Trần Nhật An đang có công việc kinh doanh mặt hàng điện lạnh tại TP Thủ Đức (TP.HCM). Cũng giống như Hồng, vì bạn gái lựa chọn về quê sinh sống gần bố mẹ nên Nhật An đành chia tay mối tình đầu. Anh muốn sinh sống và lập nghiệp tại TP.HCM.

Mối tình thứ 2 của Nhật An tưởng chừng sắp đi tới hôn nhân thì đổ vỡ. Bạn gái quê Phú Yên dẫn anh về ra mắt bố mẹ. Nhà gái rất ưng Nhật An, họ còn chủ động đi xem ngày cưới. Nhật An cũng đưa bạn gái về quê mình ra mắt gia đình nhân dịp nhà có đám giỗ. Tuy nhiên, sau bữa tiệc rượu, việc hiểu nhầm giữa Nhật An và bạn gái đã khiến đường ai nấy đi.

Mỗi cuộc tình kết thúc, Nhật An lại gói ghém cất vào một nơi nào đó.

Hồng là cô gái xinh xắn, có chiều cao 1m75, thu nhập mỗi tháng vài chục triệu đồng. Vì thế cô kỳ vọng gặp được người bạn trai cao hơn mình, ngoại hình ưa nhìn, biết quan tâm chăm sóc, chu đáo với bạn gái và có trí cầu tiến.

Đặc biệt, Hồng đưa ra tiêu chuẩn "bạn trai có thu nhập 60 - 70 triệu đồng/tháng" khiến Nhật An hơi e ngại.

"Chiều cao của tôi tương đương 1m75. Nhưng tiêu chuẩn thu nhập 60 - 70 triệu đồng/tháng thì hơi căng với tôi, nếu cộng thu nhập của cả hai như vậy thì tạm ổn", Nhật An cười nói.

Nhật An cũng chia sẻ mong muốn tìm được bạn gái hiểu chuyện, lanh lợi, cao ráo và thích lập nghiệp ở TP.HCM.

"Tôi không thích bạn gái bừa bộn và ghen quá. Vì tính chất công việc của tôi là hay đi nhiều. Tôi từng vào khách sạn lắp máy lạnh, nếu bạn gái định vị thấy tôi trong đó lại hiểu nhầm", Nhật An chia sẻ.

Hồng chia sẻ quan điểm của mình: Cô chỉ ghen cái gì đó chính đáng, nếu thấy điều bất thường mà không ghen thì mới có vấn đề.

MC Tô Nhi A nhanh chóng đề nghị Nhật An: “Để tránh hiểu nhầm, anh hãy công khai lịch làm việc cho bạn gái. Đòi hỏi phụ nữ ghen mà thông minh nữa thì áp lực lắm”.

Sau phần đoán sai hình ảnh người chơi, cả Hồng và Nhật An được đối diện nhau khi BTC gỡ bỏ tấm vách ngăn giữa hai người.

Khi vách ngăn được gỡ bỏ, Nhật An "tròn mắt" ngạc nhiên khi thấy Hồng.

Nhật An tặng bạn gái bó hoa tươi và món quà nhỏ là chiếc lắc tay. Anh run nên đeo lắc tay cho Hồng lóng ngóng, mất rất nhiều thời gian mới hoàn thành.

MC Tô Nhi A hài hước gỡ bỏ không khí e dè ngại ngùng của hai người chơi. Cô hỏi cảm nhận sau khi được cầm tay bạn gái của Nhật An. Anh thật thà chia sẻ, tay bạn gái ấm, trái ngược với đôi bàn tay lạnh của mình.

MC Tô Nhi A nhanh chóng "thả thính" giúp anh: “Đôi bàn tay của An cần được ủ ấm”.

Trong phần cùng ăn trưa, Nhật An và Hồng trao đổi với nhau quan điểm sống của mình.

"Em nghĩ thế nào nếu anh vẫn giữ mối quan hệ tốt với người yêu cũ? Chia tay anh sẽ không hủy kết bạn, chỉ là không nói chuyện với họ thôi", Nhật An hỏi.

Hồng chia sẻ: "Sau chia tay, em không thích liên hệ với người yêu cũ, cho dù đó là bạn. Dù tin tưởng nhưng sẽ cảm thấy bất an".

Nhật An liền nói: "Vậy thì anh sẽ đưa điện thoại cho bạn gái chặn liên lạc của người yêu cũ, chứ anh không làm việc đó".

"Chỉ cần bạn gái yêu anh là đủ", Nhật An tâm sự. Tuổi của anh đủ chín chắn để xây dựng mái ấm nho nhỏ cho riêng mình.

Khi đăng ký chương trình, Nhật An nghĩ đăng ký cho vui, không ngờ gặp được bạn gái. Vì thế anh rất vui. "Trước đây không bao giờ nghĩ mình bị ế, cho tới khi bạn bè có gia đình hết và cả các em cũng bắt đầu lập gia đình. Tôi giật mình khi thấy bị ế", Nhật An hài hước chia sẻ.

Kết thúc chương trình, hai người chơi cùng bấm nút, quyết định cho nhau cơ hội tìm hiểu. "Hai người thiện ý với hành trình tình cảm mới. Chân tình không dễ tìm, tìm được hãy cố gắng gìn giữ", MC Tô Nhi A dặn dò.