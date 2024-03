Chiều 7/3, lãnh đạo UBND phường An Bình (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 1 nữ sinh tử vong. Công an đang vào cuộc xác minh để làm rõ nguyên nhân.

Vào tối 6/3, sau khi đi học về, P.N.N.H. (SN 2007, trú tại tổ 3, phường An Bình) cùng 4 bạn nữ đi đến điểm hẹn để gặp T.T.M.T. (SN 2005, học sinh lớp 12 của một trường THPT tại huyện Đăk Pơ).

Chỉ vì mâu thuẫn trên facebook mà P.N.N.H. phải từ giã cõi đời khi tuổi còn quá trẻ (Ảnh: An Phát)

Khoảng 20h30 cùng ngày, hai bên gặp nhau tại khu vực trước cổng Trường Mầm non Sơn Ca, thuộc tổ 6 phường An Bình.

Sau khi lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát, T.T.M.T. dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người P.N.N.H. Ngay sau đó nạn nhân H. được đưa vào Trung tâm Y tế thị xã An Khê cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau khi gây án, T.T.M.T. đã đến cơ quan công an để đầu thú.