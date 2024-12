Chiều ngày 17/12, tại trụ sở Bộ TT&TT, Thứ trưởng Bộ TT&TT Bùi Hoàng Phương đã có buổi làm việc với công ty Novicom (Cộng hoà Séc) do CEO Jindrich Savel làm trưởng đoàn. Cùng dự buổi tiếp có lãnh đạo các Cục, Vụ và đơn vị thuộc Bộ TT&TT.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Thứ trưởng Bộ TT&TT Bùi Hoàng Phương và công ty Novicom, chiều ngày 17/12 tại Hà Nội. Ảnh: Giang Phạm

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi các vấn đề liên quan đến hợp tác, phát triển và đào tạo nhân lực trong lĩnh vực an toàn thông tin, cũng như các cơ hội xúc tiến đầu tư của Novicom nói riêng và doanh nghiệp công nghệ thông tin Cộng hòa Séc nói chung tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đã thông tin về cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT, trong đó Cục An toàn thông tin thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ TT&TT quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về an toàn thông tin mạng. Cục có Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam và Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia.

Là doanh nghiệp cung cấp hệ thống Trung tâm Vận hành An ninh mạng (SOC) chủ động, theo Thứ trưởng, Novicom có thể chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp kỹ thuật với Cục An toàn thông tin, để xem xét phương án hợp tác trong tương lai.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, việc chia sẻ thông tin giữa các tổ chức, giữa các quốc gia là điều vô cùng cần thiết trong công tác đảm bảo an toàn thông tin. Vì vậy, sẽ rất hữu ích nếu có cơ chế để Novicom chia sẻ với Cục An toàn thông tin về các sự cố hay các cuộc tấn công mạng tại Cộng hòa Séc và trên thế giới. Theo Thứ trưởng, hiện nay, Cục An toàn thông tin đang hợp tác chia sẻ thông tin với nhiều tập đoàn lớn và các nước trên toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Bùi Hoàng Phương tặng quà cho CEO Novicom Jindrich Savel. Ảnh: Giang Phạm

Đồng tình với ý kiến của Thứ trưởng, ông Jindrich Savel cho biết, sẽ lên ý tưởng về nền tảng chia sẻ thông tin cho doanh nghiệp an toàn thông tin nói riêng và công nghệ thông tin nói chung, giúp nâng cao năng lực bảo vệ hệ thống mạng và dữ liệu. Ông cũng mong muốn trở thành cầu nối để các đối tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Novicom tại Cộng hòa Séc đến Việt Nam tìm cơ hội phát triển kinh doanh.

Theo CEO Novicom, công ty đã có kinh nghiệm trong quản lý triển khai hệ thống mạng cho cơ quan công quyền trung ương, địa phương. Novicom cũng là thành viên trong Hiệp hội An ninh mạng Cộng hòa Séc, tham gia vào việc thiết lập tiêu chuẩn chung, các thông tư, nghị định mới về an toàn thông tin.

Ông hi vọng có thể chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển cho các công ty Việt Nam, cũng như hợp tác với đối tác Việt Nam để giúp đạt hiệu quả chi phí khi sử dụng hệ thống an toàn thông tin.

Hoan nghênh các đề xuất của Novicom, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho biết, Bộ TT&TT sẵn sàng hợp tác với công ty và cộng đồng doanh nghiệp Cộng hòa Séc. Novicom có thể trao đổi với Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) – đơn vị đầu mối xúc tiến sản phẩm công nghệ - và tham gia các hội nghị xúc tiến đầu tư với các địa phương, bộ, ngành; hợp tác với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – một trong những học viện đào tạo công nghệ lớn nhất cả nước - về nghiên cứu và phát triển (R&D) và các chương trình khác.

Thứ trưởng cũng giao Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông, Cục An toàn thông tin và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông làm việc với Novicom, để có những đề xuất hợp tác cụ thể trong thời gian tới.