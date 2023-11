Cháy nổ thiệt hại lớn do đốt than, củi sưởi ấm

Nhiều người còn nhớ, khoảng 3h ngày 2/2, ngọn lửa bắt đầu bùng lên từ một ngôi nhà của người dân tại thôn A Rầng (xã A Xan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam), sau đó cháy lan ra 4 các ngôi nhà lân cận.

Phát hiện xảy ra cháy, Đồn Biên phòng A Xan điều động 25 cán bộ, chiến sĩ cùng công an trên địa phương đến dập lửa. Sau hơn 2 giờ, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Rất may sự việc không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi 5 căn nhà chính có trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do thời tiết lạnh nên người dân sưởi ấm bằng cách đốt củi khiến lửa bùng phát gây ra vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy 5 căn nhà tại huyện Tây Giang (Quảng Nam)

Trước đó, ngày 2/1, người dân tại xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cũng bàng hoàng khi phát hiện một cặp vợ chồng tử vong dùng than củi để sưởi ấm.

Nạn nhân được xác định là ông H.V.Q. (SN 1976) và vợ là bà L.T.N. (SN 1971), trú thôn Hữu Khánh.

Theo đó, sáng ngày 1/1, người thân đến nhà ông Q. chơi, nhưng gọi mãi không thấy ai ra mở cửa.

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân xung quanh đã tìm cách mở cửa vào trong thì phát hiện vợ chồng ông Q. đã tử vong trên giường trong phòng ngủ. Bên cạnh giường có một chậu than củi đã tàn. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc tới cơ quan công an.

Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân vợ chồng ông Q. tử vong có thể là do đốt than sưởi ấm gây ngạt khí.

Người dân không nên đốt than, củi để sưởi ấm

Đại diện Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC&CNCH) cho biết, than tổ ong, than củi khi cháy trong môi trường thiếu không khí sẽ sản sinh ra khí CO.

Đây là một loại khí không màu, không mùi, không gây kích thích. Khi con người hít phải một lượng lớn khí CO sẽ khiến lượng oxy trong máu đến các bộ phận như tim, não bị giảm. Khí CO cũng khiến sức co bóp cơ tim bị giảm, gây ra tình trang rối loạn nhịp tim, hôn mê và tử vong.

"Ngoài nguy cơ ngạt khí, việc sưởi ấm bằng than, củi cũng gây nguy cơ cháy nổ cao", vị đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH khuyến cáo.

Cũng theo đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, người dân không nên đốt than, củi để sưởi ấm. Việc sử dụng các thiết bị điện để sưởi ấm như đèn sưởi, quạt sưởi, máy sưởi, chăn điện… cũng đã ghi nhận một số trường hợp tai nạn cháy nổ xảy ra.

Khi xảy ra sự cố cháy, nổ người dân gọi đến số 114 để báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC

"Khi sử dụng các thiết bị để sưởi ấm, người dân cần phải thận trọng, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng", đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết.

Theo đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, người dân nên lựa chọn các thiết bị sưởi ấm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được bán tại các địa chỉ uy tín.

Các thiết bị sưởi ấm cần được đặt cách xa các vật dụng dễ cháy như thảm, rèm, giấy tờ, quần áo… và giữ khoảng cách an toàn đối với trẻ em. Đặc biệt, cần tắt các thiết bị sưởi khi không sử dụng.

Đồng thời cần phải bảo dưỡng, kiểm tra các thiết bị dưỡng thường xuyên theo hướng dẫn sử dụng. Ngoài ra, việc duy trì chế độ nghỉ ngơi cho các thiết bị sưởi là rất cần thiết, tránh tình trạng quá tải có thể xảy ra gây cháy nổ.

Vị đại diện Cục Cảnh sát PCCC cũng khuyến cáo, khi thời tiết chuyển lạnh trong những tháng tới, nhu cầu sử dụng các thiết bị sưởi sẽ gia tăng.

Vì vậy, việc trang bị những kiến thức cần thiết cho bản thân và gia đình về công tác phòng chống cháy nổ, sử dụng các thiết bị sưởi an toàn là điều cần thiết với mỗi thành viên trong gia đình.