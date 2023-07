Chiều 15/7, thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh đang phối hợp cùng Cục Kỹ thuật Hình sự (Bộ Công an) khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà tại Tổ 14 (phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ cháy (Ảnh: Mạnh Đức)

Mặt tiền phía trước của căn nhà xảy ra hỏa hoạn (Ảnh: Mạnh Đức)

Tại tầng 1, tầng 2 và nhà vệ sinh tầng 1 để nhiều hàng hóa (Ảnh: Mạnh Đức)

Trước đó, hồi 3h39 cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà 4 tầng (3 tầng, 1 tum), là dạng nhà ở kết hợp kinh doanh trên địa bàn.

5 xe chữa cháy, 1 xe cứu thương và 40 cán bộ, chiến sĩ được điều động đến. Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp tục huy động thêm 1 xe cứu thương, 2 xe bồn chở nước và lực lượng của Công an TP Hòa Bình, Công an phường Tân Thịnh và Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Hòa Bình) đến chi viện.

Lực lượng Cảnh sát PCCC xác định có người mắc kẹt tại tầng 3, 4 của căn nhà nên đã cho các mũi tiến công phá cửa cuốn tại tầng 1, cắt song sắt ở cửa sổ tầng 3 để tiếp cận cứu nạn nhân.

Các ô thoáng phía trước mặt tiền căn nhà có bố trí lối thoát nạn (Ảnh: Mạnh Đức)

Đến 4h50 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC cứu được 4 nạn nhân bị mắc kẹt trong căn nhà, các nạn nhân đều trong tình trạng ngạt khói, mất khả năng vận động.

Gần 5h20 cùng ngày, Cảnh sát PCCC tiếp tục đưa được 2 thi thể nạn nhân bị mắc kẹt trong nhà ra bên ngoài.

Thống kê của lực lượng chức năng, 2 nạn nhân tử vong là cháu Đ.A.T. (SN 2009), cháu Đ.A.C. (SN 2004); 4 nạn nhân bị thương gồm: anh Đ.A.D. (SN 1985), chị N.T.N. (SN1983), cháu Đ.G.L. (SN 2014) và cháu Đ.T.T.Q. (SN 2008). Thiệt hại về tài sản lực lượng chức năng đang tiếp tục thống kê.

Tại tầng tum, được quây hàng rào sắt xung quanh (Ảnh: Mạnh Đức)

Sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Quá trình khám nghiệm, cảnh sát xác định tại tầng 1, 2, cầu thang và nhà vệ sinh của tầng 1 được xếp chật kín giày, dép. Tầng 3 được bố trí 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà tắm, và bếp. Lực lượng chức năng cũng xác định điểm phát sinh đám cháy từ tầng 3 của căn nhà.