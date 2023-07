Báo cáo của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, khoảng 3h39 ngày 15/7, đơn vị nhận được tin báo cháy tại nhà ở kết hợp kinh doanh, phòng kho chứa hàng hóa tại Tổ 14, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Hiện trường vụ cháy xảy ra tại Tổ 14 (phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình). Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã điều động 5 xe chữa cháy, 1 xe cứu thương và 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp tục huy động thêm 1 xe cứu thương, 2 xe bồn chở nước và lực lượng của Công an TP Hòa Bình, Công an phường Tân Thịnh và Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Hòa Bình) đến chi viện.

Lực lượng Cảnh sát PCCC xác định có người mắc kẹt tại tầng 3, 4 của căn nhà nên đã cho các mũi tiến công phá cửa cuốn tại tầng 1, cắt song sắt ở cửa sổ tầng 3 để tiếp cận cứu nạn nhân.

Căn nhà xảy ra cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh, kho chứa hàng. Ảnh: CACC

Đến 4h50 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC cứu được 4 nạn nhân bị mắc kẹt trong căn nhà, các nạn nhân đều trong tình trạng ngạt khói, mất khả năng vận động.

Gần 5h20 cùng ngày, Cảnh sát PCCC tiếp tục đưa được 2 thi thể nạn nhân bị mắc kẹt trong nhà ra bên ngoài.

Thống kê của lực lượng chức năng, 2 nạn nhân tử vong là cháu Đ.A.T. (SN 2009), cháu Đ.A.C. (SN 2004); 4 nạn nhân bị thương gồm anh Đ.A.D. (SN 1985), chị N.T.N. (SN 1983), cháu Đ.G.L. (SN 2014) và cháu Đ.T.T.Q. (SN 2008). Thiệt hại về tài sản lực lượng chức năng đang tiếp tục thống kê.

Hiện Công an TP Hòa Bình đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.