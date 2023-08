Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h chiều 12/8, tại đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Ia Hrú, H. Chư Pưh (Gia Lai) khiến 3 người của CLB Hoàng Anh Gia Lai gồm: trợ lý HLV Dương Minh Ninh, bác sĩ Trí Đào cùng ngoại binh Paollo Oliveira tử vong.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, ngay khi nhận được thông tin về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 14, đơn vị đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để cùng Công an tỉnh giải quyết và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguồn tin riêng cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô tải chở đá đang vượt xe khác thì gặp ô tô con đi ngược chiều nên đánh lái sang phải.

Quá trình đánh lái, xe tải va vào ô tô con chở 4 cầu thủ, nhân viên của CLB Hoàng Anh Gia Lai khiến xe này mất lái rồi lao vào xe đi ngược chiều.

Thông tin ban đầu từ Phòng CSGT Công an tỉnh cho hay, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô tải BKS 81A-027.60 do tài xế Đinh Tiến Bình (SN 1987, trú tại thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) điều khiển chạy theo hướng Đắk Lắk đi Gia Lai tông vào xe ô tô con BKS 81S-004.70 do Nguyễn Tú Sinh (SN 1966, trú tổ 10, phường Ia Kring, TP. Pleiku) điều khiển chở theo 3 người gồm: Dương Minh Ninh (SN 1975, trú tổ 5, phường Diên Hồng, TP. Pleiku), Đào Trọng Trí (SN 1992, trú tổ 5, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) và Paollo Madeira Oliveira (SN 1996, quốc tịch Bồ Đào Nha).

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn:

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường làm rõ nguyên nhân. Ảnh Internet

Xe ô tô con bị bẹp dúm. Ảnh Internet

Chiếc xe con bị biến dạng hoàn toàn. Ảnh Internet