Hiện trường xe container đâm xuyên qua 3 nhà dân ven quốc lộ

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Dũng

Chiều nay (4/10), lãnh đạo Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vụ tai nạn do lái xe container tự gây ra đã làm hỏng nhiều công trình nhà dân trên QL38, rất may không có thiệt hại về người.

Xe container đâm xuyên nhà dân. Ảnh: Nguyễn Dũng

Theo đó, vào lúc 2h15 sáng nay, khi xe container mang BKS 15H-007.49 kéo theo rơ-mooc 15R-048.62 do tài xế Lê Văn Từ (SN 1994), trú tại xã Minh Tân, huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng điều khiển, chạy trên QL 38 hướng Quốc lộ 5 đi Bắc Ninh.

Khi đi đến Km 23+500 thuộc địa phận thôn Đông Đồng, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng thì xe container này bất ngờ mất lái rồi đâm thẳng vào 3 nhà dân ven đường, khiến cho phần trước của các ngôi nhà bị sập.

Công an điều tra nguyên nhân tai nạn. Ảnh: Nguyễn Dũng

Hiện trường đổ nát. Ảnh: Nguyễn Dũng

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đội 2, Phòng CSGT tỉnh Hải Dương đã có mặt phối hợp với các đơn vị điều tra nguyên nhân tai nạn.